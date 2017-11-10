新兴汇市：多数亚币持稳，油价走坚推动马币上涨

路透11月10日 - 马币(林吉特) 周五上涨，并有望创逾两个月以来的最大周线涨幅，受油价走坚及马来西亚升息前景支撑。 马币兑美元日内涨0.3%，本周以来已上涨逾1%，创9月以来最大周线涨幅。 马来西亚央行周四维持指标利率不变，但表示将评估“当前的货币宽松程度”，以确保经济可持续增长。 印度卢比 跌近0.25%，因原油价格上涨。印度是仅次于中国的亚洲第二大原油进口国。 其他亚币日内持平。 美国共和党参议员周四表示，希望在2019年下调企业税，时间晚于众议院提议的2018年，令美国1980年代以来最大税改努力更加复杂。 澳洲联邦银行(CBA)亚洲汇率策略师Andy Ji表示，这会帮助亚币兑美元在今年余下时间上涨。 “税改延迟对美元是一大令人失望的消息，”他称。 美元指数 本周料录得一个月来最大单周跌幅。最新报94.500，日内上涨0.05%。 美国总统特朗普结束访问中国行程，此行并未为市场带来新的疑虑。 “特朗普对中国的态度软化，可能为中美两大经济体的友好经济关系铺路，这对其他亚洲经济体及市场是利好，”ING一份报告称。 投资人也因为一些重大数据将公布而有些谨慎，像是中国工业增加值，及下周的马来西亚及菲律宾第三季国内生产总值(GDP)。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.50 113.46 -0.04 +3.15 117.07 坡元 1.3599 1.3588 -0.08 +6.55 1.4490 台币 30.172 30.180 +0.03 +6.98 32.279 韩元 1116.40 1115.60 -0.07 +8.18 1207.70 泰铢 33.10 33.10 +0.00 +8.16 35.80 菲律宾披索 51.15 51.27 +0.24 -2.79 49.72 印尼卢比 13520.00 13512.00 -0.06 -0.37 13470.00 印度卢比 65.02 64.94 -0.12 +4.46 67.92 马币 4.1920 4.2050 +0.31 +6.98 4.4845 人民币 6.6381 6.6378 -0.00 +4.65 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 汪红英/杜明霞/王颖/蔡美珍)