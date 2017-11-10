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2017年11月10日 / 凌晨5点48分 / 1 天前

新兴汇市：多数亚币持稳，油价走坚推动马币上涨

2 分钟阅读

    路透11月10日 - 马币(林吉特)      周五上涨，并有望创逾两个月以来的最大周线涨幅，受油价走坚及马来西亚升息前景支撑。
    
    马币兑美元日内涨0.3%，本周以来已上涨逾1%，创9月以来最大周线涨幅。
    
    马来西亚央行周四维持指标利率不变，但表示将评估“当前的货币宽松程度”，以确保经济可持续增长。

    印度卢比        跌近0.25%，因原油价格上涨。印度是仅次于中国的亚洲第二大原油进口国。
    
    其他亚币日内持平。
    
    美国共和党参议员周四表示，希望在2019年下调企业税，时间晚于众议院提议的2018年，令美国1980年代以来最大税改努力更加复杂。
    
    澳洲联邦银行(CBA)亚洲汇率策略师Andy Ji表示，这会帮助亚币兑美元在今年余下时间上涨。

    “税改延迟对美元是一大令人失望的消息，”他称。
    
    美元指数      本周料录得一个月来最大单周跌幅。最新报94.500，日内上涨0.05%。
    
    美国总统特朗普结束访问中国行程，此行并未为市场带来新的疑虑。
    
    “特朗普对中国的态度软化，可能为中美两大经济体的友好经济关系铺路，这对其他亚洲经济体及市场是利好，”ING一份报告称。
    
    投资人也因为一些重大数据将公布而有些谨慎，像是中国工业增加值，及下周的马来西亚及菲律宾第三季国内生产总值(GDP)。
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
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    泰铢                    33.10     33.10   +0.00   +8.16     35.80
    菲律宾披索              51.15     51.27   +0.24   -2.79     49.72
    印尼卢比             13520.00  13512.00   -0.06   -0.37  13470.00
    印度卢比                65.02     64.94   -0.12   +4.46     67.92
    马币                   4.1920    4.2050   +0.31   +6.98    4.4845
    人民币                 6.6381    6.6378   -0.00   +4.65    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译/审校 汪红英/杜明霞/王颖/蔡美珍)

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