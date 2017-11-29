新兴汇市：多数亚币横盘整理，韩元触及两年半高位

路透11月29日 - 多数新兴亚币周三横盘整理，市场聚焦美国总统特朗普税改计划的进展，韩元触及数年高点，未受朝鲜(北韩)再度试射导弹影响。 美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础。 美元兑日圆获得进一步的动能，因之前公布的数据显示，美国11月消费者信心窜升至将近17年高点，受强劲的就业市场推动。 但0425 GMT时美元指数 略微下跌。 朝鲜(北韩)于周三进行了发射，据美国国防部称发射的可能是一枚洲 际弹道导弹(ICBM)，降落在日本附近。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞跃 其邻国上空以来的首次发射。朝鲜称射程可覆盖美国全境。 瑞穗银行报告指出，朝鲜(试射导弹)对市场迄今为止影响有限，因正 面的政治面消息提振了市场人气。 美元也因鲍威尔的讲话而获得动力。鲍威尔在确认提名听证会上，为 有可能放宽金融业监管的计划辩护。 亚币中，韩元兑美元 最多上涨0.3%至两年半高位，因外界预期韩国央行将在周四会议上升息。 印度卢比 、菲律宾披索 和印尼卢比 均微幅走低。 韩元有望连续第二日上涨，今年以来已上扬逾11.6%。 “这与周四韩国央行作出利率决定之前，美元多头为对冲地缘政治风险而大规模撤出有关，”Oanda亚洲交易负责人Stephen Innes在报告中称。 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.44 111.47 +0.03 +5.05 117.07 坡元 1.3450 1.3459 +0.07 +7.73 1.4490 台币 29.990 30.001 +0.04 +7.63 32.279 韩元 1075.93 1084.40 +0.79 +12.25 1207.70 泰铢 32.52 32.56 +0.12 +10.09 35.80 菲律宾披索 50.24 50.35 +0.22 -1.03 49.72 印尼卢比 13510.00 13505.00 -0.04 -0.30 13470.00 印度卢比 64.38 64.41 +0.05 +5.51 67.92 马币 4.0990 4.1010 +0.05 +9.40 4.4845 人民币 6.6014 6.6054 +0.06 +5.23 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王颖/王琛; 审校 张明钧/孙茉莉/于春红)