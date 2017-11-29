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新兴汇市：多数亚币横盘整理，韩元触及两年半高位
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#亚洲
2017年11月29日 / 早上6点32分 / 2 天前

新兴汇市：多数亚币横盘整理，韩元触及两年半高位

2 分钟阅读

    路透11月29日 - 多数新兴亚币周三横盘整理，市场聚焦美国总统特朗普税改计划的进展，韩元触及数年高点，未受朝鲜(北韩)再度试射导弹影响。
    
    美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础。            
    
    美元兑日圆获得进一步的动能，因之前公布的数据显示，美国11月消费者信心窜升至将近17年高点，受强劲的就业市场推动。            

    但0425 GMT时美元指数      略微下跌。
    
    朝鲜(北韩)于周三进行了发射，据美国国防部称发射的可能是一枚洲
际弹道导弹(ICBM)，降落在日本附近。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞跃
其邻国上空以来的首次发射。朝鲜称射程可覆盖美国全境。            
            
    
    瑞穗银行报告指出，朝鲜(试射导弹)对市场迄今为止影响有限，因正
面的政治面消息提振了市场人气。
    
    美元也因鲍威尔的讲话而获得动力。鲍威尔在确认提名听证会上，为
有可能放宽金融业监管的计划辩护。            
 
    亚币中，韩元兑美元          最多上涨0.3%至两年半高位，因外界预期韩国央行将在周四会议上升息。
        
    印度卢比      、菲律宾披索          和印尼卢比      均微幅走低。
    
    韩元有望连续第二日上涨，今年以来已上扬逾11.6%。
    
    “这与周四韩国央行作出利率决定之前，美元多头为对冲地缘政治风险而大规模撤出有关，”Oanda亚洲交易负责人Stephen Innes在报告中称。

    
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.44    111.47   +0.03   +5.05    117.07
    坡元                   1.3450    1.3459   +0.07   +7.73    1.4490
    台币                   29.990    30.001   +0.04   +7.63    32.279
    韩元                  1075.93   1084.40   +0.79  +12.25   1207.70
    泰铢                    32.52     32.56   +0.12  +10.09     35.80
    菲律宾披索              50.24     50.35   +0.22   -1.03     49.72
    印尼卢比             13510.00  13505.00   -0.04   -0.30  13470.00
    印度卢比                64.38     64.41   +0.05   +5.51     67.92
    马币                   4.0990    4.1010   +0.05   +9.40    4.4845
    人民币                 6.6014    6.6054   +0.06   +5.23    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/王颖/王琛; 审校 张明钧/孙茉莉/于春红)

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