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February 5, 2018 / 6:36 AM / in a day

新兴汇市：多数亚币表现疲弱，美国就业数据支撑美元

2 分钟阅读

    路透2月5日 - 多数亚币周一下滑，美元巩固此前公布就业报告后得来的涨幅。数据显示，美国1月就业岗位急增，薪资创逾八年半以来最大同比增幅，增强了通胀今年将加速和利率上升的预期。            
    
    美元指数      几无变动，报89.127，周五上涨0.6%。

    “如果我们开始看到通胀率持续有惊喜，那么我认为对亚洲货币来说
将很不利，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong说。
    
    “如果上周五数据中出现的薪资压力是一次性的，不管什么原因，以
及薪资压力的增加是逐渐的，由此通胀率的上升也会是渐进的，那么对亚
洲货币来说影响会更温和。”
    
    美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五称，薪
资增长和通胀加速是经济稳健的迹象，但目前还不足以促使美国联邦储备
理事会(美联储/FED)将今年升息次数较其一直暗示的三次大幅增加。威廉
姆斯说，受金融状况强劲、全球增长及特朗普政府减税举措支撑，美国经
济增长加速，这或许意味着美联储今年将升息三次或四次。            
    美国数据带动债券收益率走升，使得亚洲股市面临抛压，各个股市均
下滑。日经指数       收跌2.55%，澳洲股市        收跌1.6%，中国股
市沪深300指数         目前下跌0.7%。
    
    其它亚洲国家，泰铢        下跌约0.41%。泰铢是今年表现最差的
地区货币之一。

    台币兑美元        下跌0.16%，马币(林吉特)      下跌0.22%。
    
    但坡元兑美元      则上涨约0.17%。
    
    印度卢比        上涨约0.02%。印度央行周三将宣布利率决议。
    
    中国人民币          上涨0.05%。
    
    韩元兑美元          下跌0.92%，此前触及12月中以来最弱价位。
    
    “我认为韩元本身主要是对之前走势的部位调节，而不是持续性走软的迹象，”Siong称。
    
    印尼卢比        下跌0.35%，无视强劲经济数据。
    
    印尼周一公布，去年第四季经济增速为四年来最快。
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.01    110.10   +0.08   +2.42    112.67
    坡元                   1.3172    1.3193   +0.16   +1.53    1.3373
    台币                   29.295    29.235   -0.20   +1.89    29.848
    韩元                  1088.15   1079.70   -0.78   -1.62   1070.50
    泰铢                    31.55     31.36   -0.60   +3.26     32.58
    菲律宾披索              51.48     51.45   -0.06   -3.01     49.93
    印尼卢比             13495.00  13448.00   -0.35   +0.52  13565.00
    印度卢比                64.05     64.06   +0.02   -0.28     63.87
    马币                   3.8940    3.8850   -0.23   +3.85    4.0440
    人民币                 6.2965    6.2990   +0.04   +3.34    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 孙茉莉/王洋/蔡美珍；审校 张涛/戴素萍/郑茵)
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