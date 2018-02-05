新兴汇市：多数亚币表现疲弱，美国就业数据支撑美元

路透2月5日 - 多数亚币周一下滑，美元巩固此前公布就业报告后得来的涨幅。数据显示，美国1月就业岗位急增，薪资创逾八年半以来最大同比增幅，增强了通胀今年将加速和利率上升的预期。 美元指数 几无变动，报89.127，周五上涨0.6%。 “如果我们开始看到通胀率持续有惊喜，那么我认为对亚洲货币来说 将很不利，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong说。 “如果上周五数据中出现的薪资压力是一次性的，不管什么原因，以 及薪资压力的增加是逐渐的，由此通胀率的上升也会是渐进的，那么对亚 洲货币来说影响会更温和。” 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五称，薪 资增长和通胀加速是经济稳健的迹象，但目前还不足以促使美国联邦储备 理事会(美联储/FED)将今年升息次数较其一直暗示的三次大幅增加。威廉 姆斯说，受金融状况强劲、全球增长及特朗普政府减税举措支撑，美国经 济增长加速，这或许意味着美联储今年将升息三次或四次。 美国数据带动债券收益率走升，使得亚洲股市面临抛压，各个股市均 下滑。日经指数 收跌2.55%，澳洲股市 收跌1.6%，中国股 市沪深300指数 目前下跌0.7%。 其它亚洲国家，泰铢 下跌约0.41%。泰铢是今年表现最差的 地区货币之一。 台币兑美元 下跌0.16%，马币(林吉特) 下跌0.22%。 但坡元兑美元 则上涨约0.17%。 印度卢比 上涨约0.02%。印度央行周三将宣布利率决议。 中国人民币 上涨0.05%。 韩元兑美元 下跌0.92%，此前触及12月中以来最弱价位。 “我认为韩元本身主要是对之前走势的部位调节，而不是持续性走软的迹象，”Siong称。 印尼卢比 下跌0.35%，无视强劲经济数据。 印尼周一公布，去年第四季经济增速为四年来最快。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.01 110.10 +0.08 +2.42 112.67 坡元 1.3172 1.3193 +0.16 +1.53 1.3373 台币 29.295 29.235 -0.20 +1.89 29.848 韩元 1088.15 1079.70 -0.78 -1.62 1070.50 泰铢 31.55 31.36 -0.60 +3.26 32.58 菲律宾披索 51.48 51.45 -0.06 -3.01 49.93 印尼卢比 13495.00 13448.00 -0.35 +0.52 13565.00 印度卢比 64.05 64.06 +0.02 -0.28 63.87 马币 3.8940 3.8850 -0.23 +3.85 4.0440 人民币 6.2965 6.2990 +0.04 +3.34 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 孙茉莉/王洋/蔡美珍；审校 张涛/戴素萍/郑茵)