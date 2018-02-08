新兴汇市：多数亚币走低，因投资者随风险偏好降低而调整仓位

路透2月8日 - 多数亚币兑美元周四下跌，由于地区性股市持续震荡降低了风险偏好，市场参与者调整仓位。 瑞穗银行外汇分析师Chang Wei Liang称，“降低风险”是更普遍的情况。 “我认为很多之前做多风险资产、并经常参与做多亚币的人...可能在重新评估他们的仓位，”他说道。 美元指数 持稳报90.242，略低于周三触及的两周高点90.40。 泰铢 在亚币中跌幅居前，下跌约0.7%。 “1月多数时间都有美元/泰铢的投机性空仓，显示许多人预期泰铢兑美元将升值，”Chang称。“但由于股市的剧烈波动，目前环境与先前大不相同。” 韩元兑美元 跌0.2%，台币 跌0.3%。 马币(林吉特) 跌0.4%。 坡元 跌0.1%。 印度卢比 为唯一上涨亚币，升幅不到0.1%。 菲律宾披索 跌0.5%；菲律宾股市 最多跌0.8%。 中国人民币兑美元 则最多跌1%，创2015年8月“8.11汇改”以来盘中最大跌 幅。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.62 109.31 -0.28 +2.78 112.67 坡元 1.3275 1.3251 -0.18 +0.74 1.3373 台币 29.373 29.270 -0.35 +1.62 29.848 韩元 1087.50 1086.60 -0.08 -1.56 1070.50 泰铢 31.77 31.53 -0.76 +2.55 32.58 菲律宾披索 51.34 51.12 -0.43 -2.75 49.93 印尼卢比 13610.00 13552.00 -0.43 -0.33 13565.00 印度卢比 64.17 64.28 +0.17 -0.46 63.87 马币 3.9210 3.9070 -0.36 +3.14 4.0440 人民币 6.3195 6.2830 -0.58 +2.97 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王琛/蔡美珍/张若琪 审校 于春红/戴素萍)