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February 8, 2018 / 6:30 AM / 2 days ago

新兴汇市：多数亚币走低，因投资者随风险偏好降低而调整仓位

2 分钟阅读

    路透2月8日 - 多数亚币兑美元周四下跌，由于地区性股市持续震荡降低了风险偏好，市场参与者调整仓位。
    
    瑞穗银行外汇分析师Chang Wei Liang称，“降低风险”是更普遍的情况。
    
    “我认为很多之前做多风险资产、并经常参与做多亚币的人...可能在重新评估他们的仓位，”他说道。

    美元指数      持稳报90.242，略低于周三触及的两周高点90.40。
    
    泰铢        在亚币中跌幅居前，下跌约0.7%。
    
    “1月多数时间都有美元/泰铢的投机性空仓，显示许多人预期泰铢兑美元将升值，”Chang称。“但由于股市的剧烈波动，目前环境与先前大不相同。”
    
    韩元兑美元          跌0.2%，台币        跌0.3%。
    
    马币(林吉特)      跌0.4%。
    
    坡元      跌0.1%。
    
    印度卢比        为唯一上涨亚币，升幅不到0.1%。

    菲律宾披索          跌0.5%；菲律宾股市      最多跌0.8%。
    
    中国人民币兑美元          则最多跌1%，创2015年8月“8.11汇改”以来盘中最大跌
幅。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.62    109.31   -0.28   +2.78    112.67
    坡元                   1.3275    1.3251   -0.18   +0.74    1.3373
    台币                   29.373    29.270   -0.35   +1.62    29.848
    韩元                  1087.50   1086.60   -0.08   -1.56   1070.50
    泰铢                    31.77     31.53   -0.76   +2.55     32.58
    菲律宾披索              51.34     51.12   -0.43   -2.75     49.93
    印尼卢比             13610.00  13552.00   -0.43   -0.33  13565.00
    印度卢比                64.17     64.28   +0.17   -0.46     63.87
    马币                   3.9210    3.9070   -0.36   +3.14    4.0440
    人民币                 6.3195    6.2830   -0.58   +2.97    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王琛/蔡美珍/张若琪 审校 于春红/戴素萍)
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