新兴汇市：多数亚币走低，因疲软的美国就业数据未改变升息前景

路透11月6日 - 多数亚币周一走势艰难，因上周五公布的美国就业数据虽然令人失望，但却并未削弱美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的前景。 周五公布的就业报告显示，10月美国薪资增幅下落，非农就业岗位增速低于预期，但分析师仍坚守对美联储年底前升息的预期。 美元兑日圆 攀升至近八个月最高水位，此前日本央行称央行将在收益率曲线控制下，持续推进强力货币宽松政策。 新加坡Oanda亚太交易部门主管Stephen Innes指出，投资人目前看多美元，“亚币目前全面遭遇获利了结。” 亚币跌势也是受到亚股走软拖累。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.7%，韩国、新加坡及台湾股市领跌。 “风险意愿有点不稳，”Innes称。 印度卢比 及印尼卢比 各下跌约0.25%，因油价上涨令两国货币汇率承压。 印度及印尼为原油净进口国，因此油价上涨可能增加其进口成本，并 影响其汇价。 印尼第三季经济成长速度慢于预期，也令印尼卢比走弱。 分析师称，投资人正密切关注美国总统特朗普本周访问亚洲行程，担 心对朝鲜(北韩)及贸易关系问题提出强硬论调可能会影响区域汇市。 Oanda的Innes表示，“我把亚洲汇率分成两个部分来看：一个是出口 经济体、一个是高收益经济体。” 他称，高收益经济体的本币汇价受到美债收益率强劲上涨动能的压抑 ，在此同时主要出口国的汇率走势踉跄，因与美国间的贸易关系存在风险 。 马来西亚、泰国、菲律宾等地央行将在本周召开货币政策会议，多数 分析师预期他们将维持政策不变。 亚洲 当日 今年以来 20 16年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 114.37 114.06 -0.27 +2.36 1 17.07 坡元 1.3652 1.3646 -0.04 +6.14 1 .4490 台币 30.200 30.172 -0.09 +6.88 3 2.279 韩元 1114.02 1113.80 -0.02 +8.41 12 07.70 泰铢 33.16 33.12 -0.14 +7.96 35.80 菲律宾披索 51.27 51.21 -0.12 -3.02 49.72 印尼卢比 13530.00 13495.00 -0.26 -0.44 134 70.00 印度卢比 64.71 64.55 -0.25 +4.96 67.92 马币 4.2390 4.2340 -0.12 +5.79 4 .4845 人民币 6.6395 6.6375 -0.03 +4.63 6 .9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王琛/蔡美珍/张明钧; 审校 高琦/于春红/王洋)