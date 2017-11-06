FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新兴汇市：多数亚币走低，因疲软的美国就业数据未改变升息前景
频道
专题
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
特朗普亚洲行
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
中国财经
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
深度分析
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月6日 / 早上7点12分 / 1 天前

新兴汇市：多数亚币走低，因疲软的美国就业数据未改变升息前景

2 分钟阅读

    路透11月6日 - 多数亚币周一走势艰难，因上周五公布的美国就业数据虽然令人失望，但却并未削弱美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的前景。
    
    周五公布的就业报告显示，10月美国薪资增幅下落，非农就业岗位增速低于预期，但分析师仍坚守对美联储年底前升息的预期。            
    
    美元兑日圆      攀升至近八个月最高水位，此前日本央行称央行将在收益率曲线控制下，持续推进强力货币宽松政策。            

    新加坡Oanda亚太交易部门主管Stephen Innes指出，投资人目前看多美元，“亚币目前全面遭遇获利了结。”
    
    亚币跌势也是受到亚股走软拖累。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                下跌0.7%，韩国、新加坡及台湾股市领跌。
    
    “风险意愿有点不稳，”Innes称。
    
    印度卢比        及印尼卢比      各下跌约0.25%，因油价上涨令两国货币汇率承压。

    印度及印尼为原油净进口国，因此油价上涨可能增加其进口成本，并
影响其汇价。
    
    印尼第三季经济成长速度慢于预期，也令印尼卢比走弱。
    
    分析师称，投资人正密切关注美国总统特朗普本周访问亚洲行程，担
心对朝鲜(北韩)及贸易关系问题提出强硬论调可能会影响区域汇市。
    
    Oanda的Innes表示，“我把亚洲汇率分成两个部分来看：一个是出口
经济体、一个是高收益经济体。”
    
    他称，高收益经济体的本币汇价受到美债收益率强劲上涨动能的压抑
，在此同时主要出口国的汇率走势踉跄，因与美国间的贸易关系存在风险
。
    
    马来西亚、泰国、菲律宾等地央行将在本周召开货币政策会议，多数
分析师预期他们将维持政策不变。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   20
16年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆                   114.37    114.06   -0.27   +2.36    1
17.07
    坡元                   1.3652    1.3646   -0.04   +6.14    1
.4490
    台币                   30.200    30.172   -0.09   +6.88    3
2.279
    韩元                  1114.02   1113.80   -0.02   +8.41   12
07.70
    泰铢                    33.16     33.12   -0.14   +7.96     
35.80
    菲律宾披索              51.27     51.21   -0.12   -3.02     
49.72
    印尼卢比             13530.00  13495.00   -0.26   -0.44  134
70.00
    印度卢比                64.71     64.55   -0.25   +4.96     
67.92
    马币                   4.2390    4.2340   -0.12   +5.79    4
.4845
    人民币                 6.6395    6.6375   -0.03   +4.63    6
.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王琛/蔡美珍/张明钧; 审校 高琦/于春红/王洋)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below