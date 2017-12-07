新兴汇市：多数亚币走势低迷，因投资者在主要央行政策会议前避险

路透12月7日 - 多数新兴亚币周四下滑，投资者在下周主要央行召开政策会议前规避风 险，此外也因中东局势充斥不确定性。 市场人士预计下周四之前市场人气都将保持谨慎，美国联邦储备理事会(美联储/FED)和 欧洲央行都将在下周开会。 路透调查显示，美联储下周几乎肯定会升息，明年料再升息三次或更多。美国总统特朗 普的减税计划取得进展，强化了对2018年升息力度将加大的预期。 另一方面，欧洲央行下周会议料将维持政策不变。 此外，特朗普扭转了美国数十年来的政策，承认耶路撒冷是以色列首都，这冲击着中东 的和平进程、令阿拉伯世界和西方盟友同感不悦。 美元兑日圆 周四摆脱颓势，受到美国税改乐观情绪支撑，美国还将在周五公布就 业数据。 在此同时，若美国国会未能就支出方案达成协议，美国政府有可能停摆。 “债务上限是另一疑虑所在，在财政部耗尽资金之前，紧急措施可能撑不了多久，”星 展集团控股策略师Eugene Leow及Philip Wee在一份报告中称。 “当高风险资产价格估值偏高时，政局可能主导宏观经济走向的线索。准备好迎接未来 市况动荡。” 亚洲货币均表现不振，马币兑美元 下跌0.2%，表现在区域货币中垫底。 澳洲联邦银行(CBA)策略师Andy Ji表示，“目前仍有很大的资金流出股市。” 韩元兑美元 上日跌幅居区域货币之冠，今日上涨0.16%，尽管韩股综合股价 指数 下跌0.8%。 印度卢比 周四微涨，印度央行周三一如预期在政策会议上维持利率不变，并保 持“中性”政策立场。 印度央行将2018年下半年整体通胀预估上调至4.3-4.7%，稍早预估为4.2-4.6%。 “通胀和经济成长进一步上行将推动印度央行转为鹰派立场，而这种可能性在稳步上升 ，”星展集团经济学家Radhika Rao称。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.50 112.28 -0.20 +4.06 117.07 坡元 1.3487 1.3489 +0.01 +7.44 1.4490 台币 30.012 30.010 -0.01 +7.55 32.279 韩元 1091.90 1093.70 +0.16 +10.61 1207.70 泰铢 32.61 32.60 -0.03 +9.78 35.80 菲律宾披索 50.72 50.71 -0.01 -1.96 49.72 印尼卢比 13545.00 13538.00 -0.05 -0.55 13470.00 印度卢比 64.53 64.52 -0.02 +5.25 67.92 马币 4.0820 4.0730 -0.22 +9.86 4.4845 人民币 6.6145 6.6145 -0.00 +5.02 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完)