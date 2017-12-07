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新兴汇市：多数亚币走势低迷，因投资者在主要央行政策会议前避险
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#亚洲
2017年12月7日 / 早上6点31分 / 更新于 1 天前

新兴汇市：多数亚币走势低迷，因投资者在主要央行政策会议前避险

2 分钟阅读

    路透12月7日 - 多数新兴亚币周四下滑，投资者在下周主要央行召开政策会议前规避风
险，此外也因中东局势充斥不确定性。
    
    市场人士预计下周四之前市场人气都将保持谨慎，美国联邦储备理事会(美联储/FED)和
欧洲央行都将在下周开会。
    
    路透调查显示，美联储下周几乎肯定会升息，明年料再升息三次或更多。美国总统特朗
普的减税计划取得进展，强化了对2018年升息力度将加大的预期。

    另一方面，欧洲央行下周会议料将维持政策不变。
    
    此外，特朗普扭转了美国数十年来的政策，承认耶路撒冷是以色列首都，这冲击着中东
的和平进程、令阿拉伯世界和西方盟友同感不悦。
    
    美元兑日圆      周四摆脱颓势，受到美国税改乐观情绪支撑，美国还将在周五公布就
业数据。
    
    在此同时，若美国国会未能就支出方案达成协议，美国政府有可能停摆。
    
    “债务上限是另一疑虑所在，在财政部耗尽资金之前，紧急措施可能撑不了多久，”星
展集团控股策略师Eugene Leow及Philip Wee在一份报告中称。
    
    “当高风险资产价格估值偏高时，政局可能主导宏观经济走向的线索。准备好迎接未来
市况动荡。”
    
    亚洲货币均表现不振，马币兑美元        下跌0.2%，表现在区域货币中垫底。
    
    澳洲联邦银行(CBA)策略师Andy Ji表示，“目前仍有很大的资金流出股市。”

    韩元兑美元          上日跌幅居区域货币之冠，今日上涨0.16%，尽管韩股综合股价
指数       下跌0.8%。
    
    印度卢比        周四微涨，印度央行周三一如预期在政策会议上维持利率不变，并保
持“中性”政策立场。
    
    印度央行将2018年下半年整体通胀预估上调至4.3-4.7%，稍早预估为4.2-4.6%。
    
    “通胀和经济成长进一步上行将推动印度央行转为鹰派立场，而这种可能性在稳步上升
，”星展集团经济学家Radhika Rao称。
    
                                     亚洲     当日  今年以来   2016年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.50    112.28   -0.20   +4.06    117.07
    坡元                   1.3487    1.3489   +0.01   +7.44    1.4490
    台币                   30.012    30.010   -0.01   +7.55    32.279
    韩元                  1091.90   1093.70   +0.16  +10.61   1207.70
    泰铢                    32.61     32.60   -0.03   +9.78     35.80
    菲律宾披索              50.72     50.71   -0.01   -1.96     49.72
    印尼卢比             13545.00  13538.00   -0.05   -0.55  13470.00
    印度卢比                64.53     64.52   -0.02   +5.25     67.92
    马币                   4.0820    4.0730   -0.22   +9.86    4.4845
    人民币                 6.6145    6.6145   -0.00   +5.02    6.9467

    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)

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