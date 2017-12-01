新兴汇市：多数亚币走势低迷，美国税改议案投票被推迟

路透12月1日 - 多数新兴亚币周五走势低迷，在美国参议院税改议案的表决被推迟后，投资者观望。税改议案若获得通过可能会提振美元。 0432GMT，美元指数 下跌0.1%。 “纵观美元兑亚币，我们目前并未看到太多驱动因素，”瑞穗银行的汇市策略师Wei Liang Chang说。 “鉴于市场在等待税改投票的进展，我认为仓位部署也在一定程度上受到抑制。” 美国参议院周四推迟共和党税改议案表决，因财政鹰派人士寻求解决税改可能会导致的联邦预算赤字大幅增加问题。 “若议案得以通过，我认为短期内美国公债收益率将大幅上升，这应会帮助提振美元兑日圆和其他亚洲货币在一定程度上走高，”Chang表示。 他说，隔夜也出现一些波动性，部分是受月底资金流动影响，这也导致汇市出现盘整。 财新中国11月制造业PMI指数环比小幅下滑，并创下五个月新低，其中新订单增速再度放缓，经营预期指数也跌至有纪录以来最低；但产出指数四个月来首次环比上升，出厂价格指数连续六个月扩张，让市场略感宽慰。 但分析师指出，由于财新PMI与官方PMI数据的分别幅度相当小，且信心不算大幅下滑，这项数据对市场不会有太大影响。 台币兑美元 上涨约0.2%，至逾一周高位，菲律宾披索 小跌。 印尼及马来西亚金融市场皆因假期休市，印度债市及汇市亦因假期休市。 韩元兑美元 上日下跌1.1%后，今日一度上涨0.2%。 韩元本周料将录得微弱跌幅，结束连续两周上涨。 泰铢 周五上扬0.1%，有望连续第五周录得涨幅。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.58 112.52 -0.05 +3.99 117.07 坡元 1.3474 1.3484 +0.07 +7.54 1.4490 台币 30.033 30.010 -0.08 +7.48 32.279 韩元 1085.27 1088.20 +0.27 +11.28 1207.70 泰铢 32.63 32.67 +0.11 +9.71 35.80 菲律宾披索 50.29 50.27 -0.04 -1.13 49.72 人民币 6.6111 6.6090 -0.03 +5.08 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王颖/蔡美珍；审校 张涛/孙茉莉/于春红)