新兴汇市：多数亚币走势受抑，等待美联储决议

路透6月12日 - 多数亚洲货币周一在窄幅区间交投，追随美元的走势；本周稍晚的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议料将升息。 路透调查显示，虽然市场已经消化了本周升息25个基点，但投资者将寻找有关美联储进一步紧缩步伐的新线索以及缩表计划的细节。美国经济数据好坏不一，加上通胀预期偏低，已经让市场意见发生分歧。 “市场将更多关注点阵图，以及其是否会显示升息路径更为渐进，如果真是这样，美联储会议后将更有利于亚币，”瑞穗银行汇市分析师Chang Wei Liang表示。 Chang Wei Liang指出，金融市场亦将留意美联储会议对政策正常化的指引，并称目前亚洲汇市处于观望状态。 美联储周三将结束两天会议，会议结果将影响周四亚洲盘初交易。 美元指数 周五上扬，受英国大选结果爆冷打击英镑大跌之助。但到周一时，英镑上扬，受英国首相特雷莎梅致力党内团结激励。 韩元兑美元 下跌0.2%，韩国央行总裁周一表示，当前不确定性仍较高，且通胀压力不大，需要央行暂时维持利率在当前的纪录低位1.25%。 菲律宾及马来西亚市场因假期休市。 印度卢比兑美元 下跌0.1%，日内稍后印度将公布5月CPI数据。 路透调查显示，印度5月通胀率料将降至纪录低点，将可能加大印度央行在今年稍后降息的压力。 坡元兑美元 涨0.1%，但似乎没有受到数据显示新加坡零售销售增幅创出九个月高位的影响。 新加坡4月零售销售同比增长2.6%，为2016年7月以来最大增幅。分析师认为，该数据不大可能影响该国央行的政策立场。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.21 110.33 +0.11 +6.22 117.07 坡元 1.3830 1.3842 +0.09 +4.77 1.4490 台币 30.145 30.108 -0.12 +7.08 32.279 韩元 1126.84 1123.20 -0.32 +7.18 1207.70 泰铢 34.06 34.05 -0.03 +5.11 35.80 印尼卢比 13290.00 13290.00 +0.00 +1.35 13470.00 印度卢比 64.35 64.24 -0.16 +5.56 67.92 人民币 6.7982 6.7970 -0.02 +2.18 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王兴亚/蔡美珍/白云; 审校 杜明霞/于春红)