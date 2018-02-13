新兴汇市：多数亚币走坚，因全球风险偏好回归

路透2月13日 - 多数亚洲新兴市场货币兑美元在周二上涨，因在全球股市表现出企稳后，全球风险偏好回升，与此同时，美元则处于守势，因投资者担忧美债收益率优势消退。 亚洲股市周二上扬，追随美股自深跌中反弹的走势，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 攀升1.4%。 “股市本周开局较为正面，延续上周五的反弹，因逢低承接买盘随着稳定迹象的浮现而回归。”Oanda的亚太交易部主管Stephen Innes说道。 美元指数 跌0.2%，周一下滑0.26%。 “美元走低是因为外汇交易员在分析全球股市的反弹之势，”Innes说道。 Innes指出，美元本周开局交投动能较低，因投资者在等待将于本周稍晚公布的美国通胀数据。 通胀上升可引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快收紧政策。但是，如果美联储行动不够迅速并落后于政策走向，那么最终可能推高长债收益率。 韩元兑美元 上涨0.2%，韩国综合股价指数 一度劲升1.5%，为18周来盘中最大涨幅。 台币 升值0.1%。 人民币 持平，人民币兑美元中间价 周二报6.3247元，较上日的6.3001元大跌246点，创2月8日以来新低，因上日收盘价较中间价低289点，拉低了今日中间价。 菲律宾披索 为唯一走贬的亚币，恐将连续第四个交易日录得跌幅。 马币(林吉特) 略微走强，马来西亚周三将公布经济增长数据。 路透调查显示，2017年第四季马来西亚经济增速可能慢于7-9月当季的较快水平。 坡元 亦略微走强，新加坡周三将公布第四季GDP数据。 路透调查显示，新加坡2017年第四季经季节调整的GDP环比增长年率料为2.0%，低于2.8%的初值。 泰铢 领涨本地区货币，走升0.7%，创近三周以来的最大日内百分比涨幅。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.24 108.64 +0.37 +4.09 112.67 坡元 1.3222 1.3229 +0.05 +1.14 1.3373 台币 29.340 29.400 +0.20 +1.73 29.848 韩元 1083.00 1084.60 +0.15 -1.15 1070.50 泰铢 31.47 31.69 +0.70 +3.53 32.58 菲律宾披索 51.89 51.77 -0.22 -3.77 49.93 印尼卢比 13637.00 13655.00 +0.13 -0.53 13565.00 印度卢比 64.31 64.31 +0.00 -0.68 63.87 马币 3.9320 3.9370 +0.13 +2.85 4.0440 人民币 6.3264 6.3268 +0.01 +2.85 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 高琦/王琛/蔡美珍/张涛；审校 王洋/于春红/张明钧/陈宗琦)