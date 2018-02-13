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亚洲
February 13, 2018 / 6:01 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币走坚，因全球风险偏好回归

2 分钟阅读

    路透2月13日 - 多数亚洲新兴市场货币兑美元在周二上涨，因在全球股市表现出企稳后，全球风险偏好回升，与此同时，美元则处于守势，因投资者担忧美债收益率优势消退。
    
    亚洲股市周二上扬，追随美股自深跌中反弹的走势，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               攀升1.4%。
    
    “股市本周开局较为正面，延续上周五的反弹，因逢低承接买盘随着稳定迹象的浮现而回归。”Oanda的亚太交易部主管Stephen Innes说道。

    美元指数      跌0.2%，周一下滑0.26%。
    
    “美元走低是因为外汇交易员在分析全球股市的反弹之势，”Innes说道。
    
    Innes指出，美元本周开局交投动能较低，因投资者在等待将于本周稍晚公布的美国通胀数据。
    
    通胀上升可引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快收紧政策。但是，如果美联储行动不够迅速并落后于政策走向，那么最终可能推高长债收益率。

    韩元兑美元          上涨0.2%，韩国综合股价指数       一度劲升1.5%，为18周来盘中最大涨幅。
    
    台币        升值0.1%。
    
    人民币          持平，人民币兑美元中间价          周二报6.3247元，较上日的6.3001元大跌246点，创2月8日以来新低，因上日收盘价较中间价低289点，拉低了今日中间价。
    
    菲律宾披索          为唯一走贬的亚币，恐将连续第四个交易日录得跌幅。

    马币(林吉特)      略微走强，马来西亚周三将公布经济增长数据。
    
    路透调查显示，2017年第四季马来西亚经济增速可能慢于7-9月当季的较快水平。
    
    坡元      亦略微走强，新加坡周三将公布第四季GDP数据。
    
    路透调查显示，新加坡2017年第四季经季节调整的GDP环比增长年率料为2.0%，低于2.8%的初值。
    
    泰铢        领涨本地区货币，走升0.7%，创近三周以来的最大日内百分比涨幅。

                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   108.24    108.64   +0.37   +4.09    112.67
    坡元                   1.3222    1.3229   +0.05   +1.14    1.3373
    台币                   29.340    29.400   +0.20   +1.73    29.848
    韩元                  1083.00   1084.60   +0.15   -1.15   1070.50
    泰铢                    31.47     31.69   +0.70   +3.53     32.58
    菲律宾披索              51.89     51.77   -0.22   -3.77     49.93
    印尼卢比             13637.00  13655.00   +0.13   -0.53  13565.00
    印度卢比                64.31     64.31   +0.00   -0.68     63.87
    马币                   3.9320    3.9370   +0.13   +2.85    4.0440
    人民币                 6.3264    6.3268   +0.01   +2.85    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 高琦/王琛/蔡美珍/张涛；审校 王洋/于春红/张明钧/陈宗琦)
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