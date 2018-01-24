新兴汇市：多数亚币走坚，因美元指数跌至三年低点

路透1月24日 - 大多数新兴亚洲货币周三攀升，人民币触及逾两年高点，因美元兑一篮子货币继续下跌至三年新低。 美元指数跌破90，为2014年12月以来首见。 美元兑日圆周三触及四个月低点，因市场担心随着主要央行走向撤出大规模刺激措施，美元的收益率优势将被削弱。 “我无法把(亚币的上涨)归结于任何个别货币的特地原因，更多是因为美元兑多数亚币全线走软，”麦格理银行驻新加坡策略、固定收益和外汇主管Nizam Idris表示。 台币 最高上涨0.6%，泰铢 料将连续第五日上涨，最高上涨0.4%触及逾四年高点。 泰国央行总裁威拉泰周二表示，泰国央行将不会为了贸易优势而干预泰铢汇率THB=TH，只会为了熨平过度波动而采取行动。泰铢兑美元目前持于三年半高位附近。 这两种货币是亚币中表现最好的货币。 人民币 涨0.4%，至2015年12月以来高位。 马币 连续第四个交易日走高，上涨0.2%至近两年高点。菲律宾披索 涨 0.3%，周二走势疲弱。 印度卢比 涨0.2%；新加坡元 涨0.2%，至三年高点。 **人民币** 人民币周三连续第七个交易日走高，兑美元触及两年多来高位。美元持续走软。 美元持续疲软推动人民币今年上涨约1.8%。2017年人民币上涨约6.8%，此前三年兑美元 贬值。 中国央行在开盘前将人民币中间价定在两年多来最高水平6.3916元。 国内现汇市场，人民币兑美元开盘报6.3983，早盘一度升至6.3850，为2015年12月4日 以来最高。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.87 110.29 +0.38 +2.55 112.67 坡元 1.3142 1.3169 +0.21 +1.76 1.3373 台币 29.252 29.402 +0.51 +2.04 29.848 韩元 1068.19 1070.20 +0.19 +0.22 1070.50 泰铢 31.69 31.83 +0.44 +2.81 32.58 菲律宾披索 51.03 51.10 +0.14 -2.15 49.93 印尼卢比 13323.00 13320.00 -0.02 +1.82 13565.00 印度卢比 63.65 63.77 +0.20 +0.35 63.87 马币 3.9150 3.9250 +0.26 +3.30 4.0440 人民币 6.3911 6.4084 +0.27 +1.81 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王洋/李春喜/王灿；审校 许娜/王洋/王颖)