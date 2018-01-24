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January 24, 2018 / 6:11 AM / 更新于 a day ago

新兴汇市：多数亚币走坚，因美元指数跌至三年低点

2 分钟阅读

    路透1月24日 - 大多数新兴亚洲货币周三攀升，人民币触及逾两年高点，因美元兑一篮子货币继续下跌至三年新低。
    
    美元指数跌破90，为2014年12月以来首见。
    
    美元兑日圆周三触及四个月低点，因市场担心随着主要央行走向撤出大规模刺激措施，美元的收益率优势将被削弱。

    “我无法把(亚币的上涨)归结于任何个别货币的特地原因，更多是因为美元兑多数亚币全线走软，”麦格理银行驻新加坡策略、固定收益和外汇主管Nizam Idris表示。
    
    台币        最高上涨0.6%，泰铢        料将连续第五日上涨，最高上涨0.4%触及逾四年高点。
    
     泰国央行总裁威拉泰周二表示，泰国央行将不会为了贸易优势而干预泰铢汇率THB=TH，只会为了熨平过度波动而采取行动。泰铢兑美元目前持于三年半高位附近。            
    
    这两种货币是亚币中表现最好的货币。

    人民币          涨0.4%，至2015年12月以来高位。

    马币      连续第四个交易日走高，上涨0.2%至近两年高点。菲律宾披索          涨
0.3%，周二走势疲弱。

    印度卢比        涨0.2%；新加坡元      涨0.2%，至三年高点。

    
    **人民币**

    人民币周三连续第七个交易日走高，兑美元触及两年多来高位。美元持续走软。

    美元持续疲软推动人民币今年上涨约1.8%。2017年人民币上涨约6.8%，此前三年兑美元
贬值。

    中国央行在开盘前将人民币中间价定在两年多来最高水平6.3916元。

    国内现汇市场，人民币兑美元开盘报6.3983，早盘一度升至6.3850，为2015年12月4日
以来最高。    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.87    110.29   +0.38   +2.55    112.67
    坡元                   1.3142    1.3169   +0.21   +1.76    1.3373
    台币                   29.252    29.402   +0.51   +2.04    29.848
    韩元                  1068.19   1070.20   +0.19   +0.22   1070.50
    泰铢                    31.69     31.83   +0.44   +2.81     32.58
    菲律宾披索              51.03     51.10   +0.14   -2.15     49.93
    印尼卢比             13323.00  13320.00   -0.02   +1.82  13565.00
    印度卢比                63.65     63.77   +0.20   +0.35     63.87
    马币                   3.9150    3.9250   +0.26   +3.30    4.0440
    人民币                 6.3911    6.4084   +0.27   +1.81    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王洋/李春喜/王灿；审校 许娜/王洋/王颖)
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