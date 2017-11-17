FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新兴汇市：多数亚币走坚，穆迪上调印度评级后卢比涨幅居前
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月17日 / 早上6点50分 / 更新于 1 天前

新兴汇市：多数亚币走坚，穆迪上调印度评级后卢比涨幅居前

2 分钟阅读

    路透11月17日 - 多数亚洲货币周五走强，因美元受有关美国选举“通俄门”报导的打击。报导称，对俄罗斯可能干预美国2016年大选进行调查的官员已经向特朗普的竞选团队发出传票，要求提供相关文件。
    
    “我认为华尔街日报的报导影响了美元今天上午的走势。昨晚，美元略微坚挺，但报导发表后，美元全线走软，这帮助了亚洲货币，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong表示。

    印度卢比        和日圆      领涨亚币。

    新加坡元      小幅走高，周五的数据显示新加坡10月份出口增幅创
两年半高位，是市场预期的两倍多。

    “新加坡金融管理局(MAS)很少在政策委员会两次半年度货币政策会
议中间发表评论。但新加坡作为出口驱动型经济，强劲的出口可能令MAS
在2018年4月更趋鹰派，”丰业银行(亚洲新兴市场)外汇策略师高奇称。

    泰铢        涨0.3%至2015年4月以来最高水平。菲律宾披索PHP=PD
SP和印尼卢比        均走高，有望实现周线上涨。

    
    **印度卢比**
    
    印度卢比兑美元        涨0.8%，因穆迪上调该国主权债信评等。
    
    穆迪周五把印度评等从Baa3上调至Baa2，并将评等展望从正面调整至稳定，因印度信贷
情况面临的风险大致平衡。            
    
    路透调查显示，过去两周投资人增加多数亚洲货币的多头押注，其中马币多仓升至2016
年3月以来最高，因美国税改前景疑虑未见消退迹象，令美元承压。            
    
    
    **马币**
    
    马币/美元涨0.4%，受益于该国第三季经济同比增长6.2%，为逾三年来最高季度增幅。
    
                                        亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.51    113.05   +0.48   +4.05    117.07
    坡元                   1.3546    1.3562   +0.12   +6.97    1.4490
    台币                   30.086    30.158   +0.24   +7.29    32.279
    韩元                  1095.49   1101.40   +0.54  +10.24   1207.70
    泰铢                    32.84     32.94   +0.30   +9.01     35.80
    菲律宾披索              50.81     50.90   +0.18   -2.14     49.72
    印尼卢比             13515.00  13540.00   +0.18   -0.33  13470.00
    印度卢比                64.84     65.32   +0.74   +4.75     67.92
    马币                   4.1560    4.1750   +0.46   +7.90    4.4845
    人民币                 6.6295    6.6283   -0.02   +4.78    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 李春喜/王灿/孙茉莉 审校 蔡美珍/张明钧/王颖)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below