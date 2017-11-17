新兴汇市：多数亚币走坚，穆迪上调印度评级后卢比涨幅居前

路透11月17日 - 多数亚洲货币周五走强，因美元受有关美国选举“通俄门”报导的打击。报导称，对俄罗斯可能干预美国2016年大选进行调查的官员已经向特朗普的竞选团队发出传票，要求提供相关文件。 “我认为华尔街日报的报导影响了美元今天上午的走势。昨晚，美元略微坚挺，但报导发表后，美元全线走软，这帮助了亚洲货币，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong表示。 印度卢比 和日圆 领涨亚币。 新加坡元 小幅走高，周五的数据显示新加坡10月份出口增幅创 两年半高位，是市场预期的两倍多。 “新加坡金融管理局(MAS)很少在政策委员会两次半年度货币政策会 议中间发表评论。但新加坡作为出口驱动型经济，强劲的出口可能令MAS 在2018年4月更趋鹰派，”丰业银行(亚洲新兴市场)外汇策略师高奇称。 泰铢 涨0.3%至2015年4月以来最高水平。菲律宾披索PHP=PD SP和印尼卢比 均走高，有望实现周线上涨。 **印度卢比** 印度卢比兑美元 涨0.8%，因穆迪上调该国主权债信评等。 穆迪周五把印度评等从Baa3上调至Baa2，并将评等展望从正面调整至稳定，因印度信贷 情况面临的风险大致平衡。 路透调查显示，过去两周投资人增加多数亚洲货币的多头押注，其中马币多仓升至2016 年3月以来最高，因美国税改前景疑虑未见消退迹象，令美元承压。 **马币** 马币/美元涨0.4%，受益于该国第三季经济同比增长6.2%，为逾三年来最高季度增幅。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.51 113.05 +0.48 +4.05 117.07 坡元 1.3546 1.3562 +0.12 +6.97 1.4490 台币 30.086 30.158 +0.24 +7.29 32.279 韩元 1095.49 1101.40 +0.54 +10.24 1207.70 泰铢 32.84 32.94 +0.30 +9.01 35.80 菲律宾披索 50.81 50.90 +0.18 -2.14 49.72 印尼卢比 13515.00 13540.00 +0.18 -0.33 13470.00 印度卢比 64.84 65.32 +0.74 +4.75 67.92 马币 4.1560 4.1750 +0.46 +7.90 4.4845 人民币 6.6295 6.6283 -0.02 +4.78 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 李春喜/王灿/孙茉莉 审校 蔡美珍/张明钧/王颖)