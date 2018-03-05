新兴汇市：多数亚币走坚，贸易战忧虑打压美元

路透3月5日 - 亚洲多数新兴货币周一走坚，因贸易战担忧导致美元持续疲弱。 美元指数 下跌约0.1%，过去两日均走低。 “我们正在看到的情况是，围绕北亚货币有较大的不确定性，因其更容易受钢铁生产和钢铁出口的影响，”瑞穗银行的外汇策略师Chang Wei Liang表示。 “至于东南亚货币，考虑到它们对钢铁相关的曝险小得多，且事实上还是钢材净进口国，不确定的程度并不明显。” 人民币 微升0.07%，尽管中间价下调。 台币 微涨0.06%，今天稍晚台湾将公布工业生产指数。 但坡元 小跌，为三个交易日来首次走弱。 韩元 和菲律宾披索 跌幅略大，分别走弱0.15%和0.13%。 印度卢比 回吐稍早部分涨幅，但仍为上涨0.21%，是日内表现最好的地区货币 。 马币 涨0.13%，此前数据显示马来西亚1月出口增速远快于预期。 “我认为这应加强马来西亚央行对于经济增长走强的信心，与此前预期一致。这进而将 巩固继续收紧政策的倾向，从而利好马币，”瑞穗银行的Chang Wei Liang说。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 105.51 105.73 +0.21 +6.79 112.67 坡元 1.3196 1.3192 -0.03 +1.34 1.3373 台币 29.284 29.290 +0.02 +1.93 29.848 韩元 1080.84 1080.30 -0.05 -0.96 1070.50 泰铢 31.43 31.44 +0.03 +3.66 32.58 菲律宾披索 51.93 51.90 -0.06 -3.85 49.93 印尼卢比 13753.00 13755.00 +0.01 -1.37 13565.00 印度卢比 65.04 65.17 +0.21 -1.79 63.87 马币 3.8990 3.9020 +0.08 +3.72 4.0440 人民币 6.3318 6.3379 +0.10 +2.77 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张涛/张若琪/艾茂林; 审校 杜明霞/孙茉莉)