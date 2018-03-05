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亚洲
March 5, 2018 / 6:24 AM / 2 days ago

新兴汇市：多数亚币走坚，贸易战忧虑打压美元

2 分钟阅读

    路透3月5日 - 亚洲多数新兴货币周一走坚，因贸易战担忧导致美元持续疲弱。
    
    美元指数      下跌约0.1%，过去两日均走低。
    
    “我们正在看到的情况是，围绕北亚货币有较大的不确定性，因其更容易受钢铁生产和钢铁出口的影响，”瑞穗银行的外汇策略师Chang Wei Liang表示。

    “至于东南亚货币，考虑到它们对钢铁相关的曝险小得多，且事实上还是钢材净进口国，不确定的程度并不明显。”
    
    人民币          微升0.07%，尽管中间价下调。
    
    台币        微涨0.06%，今天稍晚台湾将公布工业生产指数。
    
    但坡元        小跌，为三个交易日来首次走弱。
    
    韩元          和菲律宾披索          跌幅略大，分别走弱0.15%和0.13%。

    印度卢比        回吐稍早部分涨幅，但仍为上涨0.21%，是日内表现最好的地区货币
。
    
    马币      涨0.13%，此前数据显示马来西亚1月出口增速远快于预期。
    
    “我认为这应加强马来西亚央行对于经济增长走强的信心，与此前预期一致。这进而将
巩固继续收紧政策的倾向，从而利好马币，”瑞穗银行的Chang Wei Liang说。
    
                                     亚洲     当日  今年以来   2017年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   105.51    105.73   +0.21   +6.79    112.67
    坡元                   1.3196    1.3192   -0.03   +1.34    1.3373
    台币                   29.284    29.290   +0.02   +1.93    29.848
    韩元                  1080.84   1080.30   -0.05   -0.96   1070.50
    泰铢                    31.43     31.44   +0.03   +3.66     32.58
    菲律宾披索              51.93     51.90   -0.06   -3.85     49.93
    印尼卢比             13753.00  13755.00   +0.01   -1.37  13565.00
    印度卢比                65.04     65.17   +0.21   -1.79     63.87
    马币                   3.8990    3.9020   +0.08   +3.72    4.0440
    人民币                 6.3318    6.3379   +0.10   +2.77    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张涛/张若琪/艾茂林; 审校 杜明霞/孙茉莉)
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