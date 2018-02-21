新兴汇市：多数亚币走贬，因美债收益率上升支撑美元

路透2月21日 - 多数亚洲货币周三小幅下跌，因美国公债收益率上涨支撑美元，同时今日稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布上次政策会议纪录前的乐观情绪也令美元受惠。 美元指数 上涨0.2%至89.686，自周五所及三年低点88.251上涨1.6%。 澳洲联邦银行(CBA)驻新加坡策略师Andy Ji表示，未来几个月美国公债收益率上升将令亚币面临压力。 “市场正关注美国10年期公债收益率的门槛3%。如果达到这个水平，市场上风险偏好将大幅下降，”Ji说。 他补充道这将支持美元兑亚洲货币。 三菱日联金融集团(MUFG)的报告称，美联储上次政策会议记录可能显示立场较为强硬，这可能支持美元。 “会议记录可能显示，更多美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员已将财政刺激纳入前景展望，12月会议时只有‘不到一半’委员这么做，”该报告称。 报告称，这些评估之所以重要，是因为将提供关于3月21日会议上最新点阵图的线索，较长期联邦基金利率(FFR)预估有上修的可能。 韩元 连续第四个交易日下跌，马来西亚马币(林吉特) 、印度卢比 和泰铢 亦下滑。 台币 和菲律宾披索 逆市小幅走高。 印度卢比兑美元触及三个月低点64.94卢比，本周跌幅约为1%，为今年表现倒数第二的亚洲货币。 近期跌势的起因是对印度贸易逆差扩大的忧虑，以及旁遮普国家银行(PNB)的18亿美元欺诈后续影响发酵。 **印尼卢比** 印尼卢比兑美元 日内上涨0.07%。 多位分析师表示，卢比上涨是因为卢比债券将自2018年6月1日起纳入彭博巴克莱全球综 合债券指数(Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index)。 “我们认为这对于卢比债券是中期利多，因这会鼓励更为广泛的海外投资人参与卢比债 券市场，”渣打在一份报告中指出。 报告称，“未来几个月的额外资金流入，支持我们有关卢比将小幅升值的看法，这是做 为控制通胀压力的手段之一。我们预估年中时卢比兑美元将升至13,000卢比。” 印尼央行总裁周三表示，可以克服卢比所面临的外部压力。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.69 107.31 -0.35 +4.62 112.67 坡元 1.3198 1.3190 -0.06 +1.33 1.3373 台币 29.215 29.342 +0.43 +2.17 29.848 韩元 1074.99 1073.50 -0.14 -0.42 1070.50 泰铢 31.51 31.49 -0.06 +3.40 32.58 菲律宾披索 52.10 52.24 +0.26 -4.17 49.93 印尼卢比 13600.00 13610.00 +0.07 -0.26 13565.00 印度卢比 64.81 64.79 -0.03 -1.45 63.87 马币 3.9070 3.9020 -0.13 +3.51 4.0440 人民币 6.3438 6.3400 -0.06 +2.57 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张明钧/艾茂林/郑茵; 审校 于春红/陈宗琦)