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亚洲
February 21, 2018 / 6:53 AM / a day ago

新兴汇市：多数亚币走贬，因美债收益率上升支撑美元

2 分钟阅读

    路透2月21日 - 多数亚洲货币周三小幅下跌，因美国公债收益率上涨支撑美元，同时今日稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布上次政策会议纪录前的乐观情绪也令美元受惠。
    
    美元指数      上涨0.2%至89.686，自周五所及三年低点88.251上涨1.6%。
    
    澳洲联邦银行(CBA)驻新加坡策略师Andy Ji表示，未来几个月美国公债收益率上升将令亚币面临压力。

    “市场正关注美国10年期公债收益率的门槛3%。如果达到这个水平，市场上风险偏好将大幅下降，”Ji说。
    
    他补充道这将支持美元兑亚洲货币。
    
    三菱日联金融集团(MUFG)的报告称，美联储上次政策会议记录可能显示立场较为强硬，这可能支持美元。
    
    “会议记录可能显示，更多美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员已将财政刺激纳入前景展望，12月会议时只有‘不到一半’委员这么做，”该报告称。
    
    报告称，这些评估之所以重要，是因为将提供关于3月21日会议上最新点阵图的线索，较长期联邦基金利率(FFR)预估有上修的可能。

    韩元          连续第四个交易日下跌，马来西亚马币(林吉特)      、印度卢比        和泰铢        亦下滑。
    
    台币        和菲律宾披索        逆市小幅走高。
    
    印度卢比兑美元触及三个月低点64.94卢比，本周跌幅约为1%，为今年表现倒数第二的亚洲货币。
    
    近期跌势的起因是对印度贸易逆差扩大的忧虑，以及旁遮普国家银行(PNB)的18亿美元欺诈后续影响发酵。

    
    **印尼卢比**
    
    印尼卢比兑美元        日内上涨0.07%。
    
    多位分析师表示，卢比上涨是因为卢比债券将自2018年6月1日起纳入彭博巴克莱全球综
合债券指数(Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index)。
    
    “我们认为这对于卢比债券是中期利多，因这会鼓励更为广泛的海外投资人参与卢比债
券市场，”渣打在一份报告中指出。
    
    报告称，“未来几个月的额外资金流入，支持我们有关卢比将小幅升值的看法，这是做
为控制通胀压力的手段之一。我们预估年中时卢比兑美元将升至13,000卢比。”
    
    印尼央行总裁周三表示，可以克服卢比所面临的外部压力。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   107.69    107.31   -0.35   +4.62    112.67
    坡元                   1.3198    1.3190   -0.06   +1.33    1.3373
    台币                   29.215    29.342   +0.43   +2.17    29.848
    韩元                  1074.99   1073.50   -0.14   -0.42   1070.50
    泰铢                    31.51     31.49   -0.06   +3.40     32.58
    菲律宾披索              52.10     52.24   +0.26   -4.17     49.93
    印尼卢比             13600.00  13610.00   +0.07   -0.26  13565.00
    印度卢比                64.81     64.79   -0.03   -1.45     63.87
    马币                   3.9070    3.9020   -0.13   +3.51    4.0440
    人民币                 6.3438    6.3400   -0.06   +2.57    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 张明钧/艾茂林/郑茵; 审校 于春红/陈宗琦)
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