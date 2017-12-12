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#亚洲
2017年12月12日 / 早上6点32分 / 2 天前

新兴汇市：多数亚币走软，美联储政策会议前市场趋于谨慎

2 分钟阅读

    路透12月12日 - 多数新兴亚洲货币兑美元周二走软，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策会议结果出炉前，市场趋于谨慎。

    美元指数      微升0.07%，报93.932。

    “我们看到亚币相对没多大的波动。”瑞穗银行汇市策略师Chang Wei Liang。“美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，市场处于观望模式。”

    菲律宾披索兑美元          日内下跌近0.25%，受10月贸易逆差创纪录影响。
    
    人民币          下滑，受企业美元买需上升影响，马币(林吉特)      亦下跌。
    
    泰铢        及韩元兑美元          上扬。
    
    泰国央行周二表示，今年曾进场干预以减缓泰铢升势，降低企业所受冲击。
    
    泰铢兑美元今年以来升值近10%，为涨幅第三大亚洲货币。

    尽管市场已基本消化美联储本周将升息，但分析师称，关注重点将更多放在2018年“点
阵图”上。
    
    上述瑞穗银行策略师称，如果美联储维持当前点阵图，在2018年升息三次，美元兑亚币
将走强。
    
    印度卢比        跌0.2%，等待通胀数据公布。路透调查显示，印度11月通胀率料飙升
至13个月高位。
    
    一些分析师仍认为，有较高经常帐赤字的国家明年本币较美元贬值速度会更快。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.44    113.55   +0.10   +3.20    117.07
    坡元                   1.3512    1.3513   +0.01   +7.24    1.4490
    台币                   30.022    30.018   -0.01   +7.52    32.279
    韩元                  1091.55   1092.30   +0.07  +10.64   1207.70
    泰铢                    32.60     32.67   +0.20   +9.82     35.80
    菲律宾披索              50.44     50.36   -0.16   -1.43     49.72
    印尼卢比             13555.00  13550.00   -0.04   -0.63  13470.00
    印度卢比                64.49     64.36   -0.20   +5.32     67.92
    马币                   4.0780    4.0750   -0.07   +9.97    4.4845
    人民币                 6.6204    6.6185   -0.03   +4.93    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/蔡美珍/刘秀红；审校 张荻/王颖)

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