新兴汇市：多数亚币走软，美联储政策会议前市场趋于谨慎

路透12月12日 - 多数新兴亚洲货币兑美元周二走软，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策会议结果出炉前，市场趋于谨慎。 美元指数 微升0.07%，报93.932。 “我们看到亚币相对没多大的波动。”瑞穗银行汇市策略师Chang Wei Liang。“美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，市场处于观望模式。” 菲律宾披索兑美元 日内下跌近0.25%，受10月贸易逆差创纪录影响。 人民币 下滑，受企业美元买需上升影响，马币(林吉特) 亦下跌。 泰铢 及韩元兑美元 上扬。 泰国央行周二表示，今年曾进场干预以减缓泰铢升势，降低企业所受冲击。 泰铢兑美元今年以来升值近10%，为涨幅第三大亚洲货币。 尽管市场已基本消化美联储本周将升息，但分析师称，关注重点将更多放在2018年“点 阵图”上。 上述瑞穗银行策略师称，如果美联储维持当前点阵图，在2018年升息三次，美元兑亚币 将走强。 印度卢比 跌0.2%，等待通胀数据公布。路透调查显示，印度11月通胀率料飙升 至13个月高位。 一些分析师仍认为，有较高经常帐赤字的国家明年本币较美元贬值速度会更快。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.44 113.55 +0.10 +3.20 117.07 坡元 1.3512 1.3513 +0.01 +7.24 1.4490 台币 30.022 30.018 -0.01 +7.52 32.279 韩元 1091.55 1092.30 +0.07 +10.64 1207.70 泰铢 32.60 32.67 +0.20 +9.82 35.80 菲律宾披索 50.44 50.36 -0.16 -1.43 49.72 印尼卢比 13555.00 13550.00 -0.04 -0.63 13470.00 印度卢比 64.49 64.36 -0.20 +5.32 67.92 马币 4.0780 4.0750 -0.07 +9.97 4.4845 人民币 6.6204 6.6185 -0.03 +4.93 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/蔡美珍/刘秀红；审校 张荻/王颖)