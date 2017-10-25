新兴汇市：多数亚币走软，菲律宾披索跌至逾11年低点

路透10月25日 - 多数新兴亚洲货币周三走软，菲律宾披索跌至逾11年以来最低，因美元持坚，之前有报导称，共和党参议员倾向斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席。 美元指数 最多上涨0.25%至94.008。 据知情人士称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，询问这些共和党人士他们倾向泰勒，还是由现任美联储理事鲍威尔出任下任主席。 一些人认为，泰勒可能让美联储走上更快的升息道路。 “由于泰勒基于规则制订货币政策的名声，以及众所周知他不喜欢量化宽松，如果他得到提名，将被视为鹰派风险，尤其是对于美联储缩减资产负债表进程而言，”瑞穗银行在报告中表示。 菲律宾披索 引领亚洲货币跌势，最多下跌0.43%至51.76，这是其兑美元汇率自2006年7月以来的最弱水准。 Bank of the Philippine Islands驻马尼拉的分析师Emilio Neri Jr.表示，菲律宾披索兑美元之所以下跌，是因为美联储新任主席提名变得更加明朗，而且美国税改方案可能最终得到国会通过。 印尼卢比兑美元 跌0.3%至三周低点。韩国韩元兑美元 跌0.3%。 坡元/美元 逆势上涨，周四新加坡将公布9月工业生产数据。 路透调查显示，预期9月工业生产将连续第14个月扩张。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.87 113.89 +0.02 +2.81 117.07 坡元 1.3621 1.3626 +0.04 +6.38 1.4490 台币 30.270 30.270 +0.00 +6.64 32.279 韩元 1127.40 1127.40 +0.00 +7.12 1207.70 泰铢 33.20 33.17 -0.09 +7.83 35.80 菲律宾披索 51.68 51.54 -0.27 -3.79 49.72 印尼卢比 13565.00 13530.00 -0.26 -0.70 13470.00 印度卢比 65.16 65.06 -0.15 +4.24 67.92 马币 4.2320 4.2320 +0.00 +5.97 4.4845 人民币 6.6426 6.6330 -0.14 +4.58 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/张涛/孙茉莉; 审校 王洋/高琦/汪红英)