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新兴汇市：多数亚币走软，菲律宾披索跌至逾11年低点
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#亚洲
2017年10月25日 / 早上6点21分 / 1 天内

新兴汇市：多数亚币走软，菲律宾披索跌至逾11年低点

2 分钟阅读

    路透10月25日 - 多数新兴亚洲货币周三走软，菲律宾披索跌至逾11年以来最低，因美元持坚，之前有报导称，共和党参议员倾向斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席。
    
    美元指数      最多上涨0.25%至94.008。
    
    据知情人士称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，询问这些共和党人士他们倾向泰勒，还是由现任美联储理事鲍威尔出任下任主席。            

    一些人认为，泰勒可能让美联储走上更快的升息道路。
    
    “由于泰勒基于规则制订货币政策的名声，以及众所周知他不喜欢量化宽松，如果他得到提名，将被视为鹰派风险，尤其是对于美联储缩减资产负债表进程而言，”瑞穗银行在报告中表示。
    
    菲律宾披索          引领亚洲货币跌势，最多下跌0.43%至51.76，这是其兑美元汇率自2006年7月以来的最弱水准。
    
    Bank of the Philippine Islands驻马尼拉的分析师Emilio Neri Jr.表示，菲律宾披索兑美元之所以下跌，是因为美联储新任主席提名变得更加明朗，而且美国税改方案可能最终得到国会通过。
    
    印尼卢比兑美元      跌0.3%至三周低点。韩国韩元兑美元          跌0.3%。

    坡元/美元      逆势上涨，周四新加坡将公布9月工业生产数据。
    
    路透调查显示，预期9月工业生产将连续第14个月扩张。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
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    日圆                   113.87    113.89   +0.02   +2.81    117.07
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    台币                   30.270    30.270   +0.00   +6.64    32.279
    韩元                  1127.40   1127.40   +0.00   +7.12   1207.70
    泰铢                    33.20     33.17   -0.09   +7.83     35.80
    菲律宾披索              51.68     51.54   -0.27   -3.79     49.72
    印尼卢比             13565.00  13530.00   -0.26   -0.70  13470.00
    印度卢比                65.16     65.06   -0.15   +4.24     67.92
    马币                   4.2320    4.2320   +0.00   +5.97    4.4845
    人民币                 6.6426    6.6330   -0.14   +4.58    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/张涛/孙茉莉; 审校 王洋/高琦/汪红英)

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