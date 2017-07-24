新兴汇市：多数亚币走高，因特朗普政府乱象打击美元

路透7月24日 - 多数亚币周一小幅走高，美元指数挣扎在近13个月低 位附近，因美国政治问题削弱了国会将很快通过总统特朗普的刺激和税改 计划的希望。 受到俄罗斯涉嫌干扰大选调查困扰的特朗普政府遭遇新的打击，周五 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)辞职，结束了短暂而喧闹的任期。 美元指数 基本持平报93.854，之前触及2016年6月以来最低93. 847。 “有关美国政局和特朗普的风险上升，导致了美元的全线疲势，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的亚洲策略主管Sean Yokota说。 “然而，美元疲势可能不会持续那么久，因为本周美联储将开会，大家赶在那个事件风险之前出脱美元空仓。” 市场正在等待美联储周二和周三召开会议后公布他们启动资产负债表正常化进程的计划。 亚币方面，台币兑美元 小涨0.2%，印度卢比 和菲律宾披索 下滑。 韩元 持稳，上周兑美元曾突破1,120。 人民币兑美元即期 周一早盘高开后宽幅震荡，中间价则微升5个点续创九个 月新高。 泰铢 小涨，可望连续第二个交易日上升。 “泰国央行淡化泰铢走强对出口竞争力带来的忧虑，此后美元/泰铢下跌，”星展银行 资深汇市分析师Philip Sung Seng Wee称。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.03 111.10 +0.06 +5.44 117.07 坡元 1.3611 1.3621 +0.07 +6.46 1.4490 台币 30.365 30.451 +0.28 +6.30 32.279 韩元 1114.40 1118.20 +0.34 +8.37 1207.70 泰铢 33.41 33.44 +0.09 +7.15 35.80 菲律宾披索 50.73 50.71 -0.03 -1.98 49.72 印尼卢比 13315.00 13312.00 -0.02 +1.16 13470.00 印度卢比 64.44 64.32 -0.19 +5.40 67.92 马币 4.2815 4.2820 +0.01 +4.74 4.4845 人民币 6.7592 6.7661 +0.10 +2.77 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 王颖/白云/张若琪/张涛/王兴亚)