FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新兴汇市：多数亚币2017年收高，台币周五触及四年高点
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 29, 2017 / 6:09 AM / 更新于 a day ago

新兴汇市：多数亚币2017年收高，台币周五触及四年高点

2 分钟阅读

    路透12月29日 - 多数新兴亚币周五小涨，台币触及2013年以来最高水准，美元在一个月低点附近徘徊。
    
    0512 GMT，美元指数      涨0.01%，今年全年料下跌逾9%。
    
    一项路透调查显示，美元兑其他主要货币明年料进一步下跌。

    台币        飙涨0.6%，连续第二日创下新高。2017年台币录得最大
的年度涨幅。
    
    人民币兑美元          涨0.3%，触及逾三个月最高。中国央行周五
将人民币中间价上调至三个半月新高。
    
    马币      连续第二日上涨。
    
    泰铢        微幅走高，今日稍晚泰国将公布11月贸易收支数据。10
月泰国贸易顺差为16.2亿美元。
    
    菲律宾披索并未从美元全线走软中受益，日内下跌0.06%。

    
    **2017表现及年度涨幅**
    
    周四是韩元          最后一个交易日，它的2017年表现在亚币中居首，年涨幅12.8%
，其次则是马币，年线涨10.6%。
    
    印尼卢比      和菲律宾披索          则是年线收低的唯一两种亚太区新兴货币，印
尼卢比在区域表现中最差，菲律宾披索则是连续第五年下跌。
    
    坡元      、马币和泰铢均创2010年以来最佳年度涨幅，人民币则是录得2008年以来最
大年度涨幅。
    
    印度卢比        录得10年来最大年涨幅。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.71    112.87   +0.14   +3.87    117.07
    坡元                   1.3362    1.3375   +0.10   +8.44    1.4490
    台币                   29.778    29.840   +0.21   +8.40    32.279
    韩元                  1066.97   1074.10   +0.67  +13.19   1207.70
    泰铢                    32.60     32.65   +0.15   +9.82     35.80
    菲律宾披索              49.96     49.98   +0.04   -0.48     49.72
    印尼卢比             13555.00  13561.00   +0.04   -0.63  13470.00
    印度卢比                63.92     64.08   +0.26   +6.27     67.92
    马币                   4.0570    4.0650   +0.20  +10.54    4.4845
    人民币                 6.5163    6.5333   +0.26   +6.60    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/王琛/刘秀红；审校 王颖/白云)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below