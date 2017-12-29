新兴汇市：多数亚币2017年收高，台币周五触及四年高点

路透12月29日 - 多数新兴亚币周五小涨，台币触及2013年以来最高水准，美元在一个月低点附近徘徊。 0512 GMT，美元指数 涨0.01%，今年全年料下跌逾9%。 一项路透调查显示，美元兑其他主要货币明年料进一步下跌。 台币 飙涨0.6%，连续第二日创下新高。2017年台币录得最大 的年度涨幅。 人民币兑美元 涨0.3%，触及逾三个月最高。中国央行周五 将人民币中间价上调至三个半月新高。 马币 连续第二日上涨。 泰铢 微幅走高，今日稍晚泰国将公布11月贸易收支数据。10 月泰国贸易顺差为16.2亿美元。 菲律宾披索并未从美元全线走软中受益，日内下跌0.06%。 **2017表现及年度涨幅** 周四是韩元 最后一个交易日，它的2017年表现在亚币中居首，年涨幅12.8% ，其次则是马币，年线涨10.6%。 印尼卢比 和菲律宾披索 则是年线收低的唯一两种亚太区新兴货币，印 尼卢比在区域表现中最差，菲律宾披索则是连续第五年下跌。 坡元 、马币和泰铢均创2010年以来最佳年度涨幅，人民币则是录得2008年以来最 大年度涨幅。 印度卢比 录得10年来最大年涨幅。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.71 112.87 +0.14 +3.87 117.07 坡元 1.3362 1.3375 +0.10 +8.44 1.4490 台币 29.778 29.840 +0.21 +8.40 32.279 韩元 1066.97 1074.10 +0.67 +13.19 1207.70 泰铢 32.60 32.65 +0.15 +9.82 35.80 菲律宾披索 49.96 49.98 +0.04 -0.48 49.72 印尼卢比 13555.00 13561.00 +0.04 -0.63 13470.00 印度卢比 63.92 64.08 +0.26 +6.27 67.92 马币 4.0570 4.0650 +0.20 +10.54 4.4845 人民币 6.5163 6.5333 +0.26 +6.60 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王琛/刘秀红；审校 王颖/白云)