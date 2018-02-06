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February 6, 2018 / 6:27 AM / 更新于 a day ago

新兴汇市：多数亚洲货币受股市跌势打击继续走低，人民币持稳

2 分钟阅读

    路透2月6日 - 多数亚洲货币兑美元周二继续走贬，因投资者人气受到全球股市重挫的打击。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                跌3.5%至一个月低点，周一下跌1.6%。
    
    “由于股市当前的跌势打击人气，资本流出现象开始浮现，”OANDA的亚太交易主管Stephen Innes表示。

    “我们看到美元走强...遇到这样的走势容易让人恐慌，我们都知道这一点，因此从市场撤出，而且想要第一批撤出。”
    
    美元指数      报89.610。上周五股市开始遭受抛售以来，美元指数累计上涨约1.1%。
    
    但美元兑避险日圆      一度下跌0.6%。
    
    韩元兑美元          跌0.58%。韩元一度触及2017年11月以来最低，之后扳回了部分跌幅。
    
    泰铢        下跌近0.4%，连续第二日成为该地区跌幅最大的货币之一。

    台币        跌0.3%，马币(林吉特)      跌0.4%。
    
    印度卢比        跌约0.35%，印度央行周三将召开利率决策会议。            
    
    坡元      周二微跌，上日走强约0.17%。
    
    菲律宾披索          跌0.1%，该国股指      下挫达2.7%。
    
    与亚洲其他货币走势动荡形成对照的是，中国人民币          保持稳定，兑美元略升
。
                                      亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   108.79    109.09   +0.28   +3.57    112.67
    坡元                   1.3216    1.3215   -0.01   +1.19    1.3373
    台币                   29.381    29.307   -0.25   +1.59    29.848
    韩元                  1089.90   1088.50   -0.13   -1.78   1070.50
    泰铢                    31.58     31.52   -0.19   +3.17     32.58
    菲律宾披索              51.54     51.51   -0.06   -3.12     49.93
    印尼卢比             13585.00  13520.00   -0.48   -0.15  13565.00
    印度卢比                64.27     64.06   -0.33   -0.62     63.87
    马币                   3.9150    3.8980   -0.43   +3.30    4.0440
    人民币                 6.2846    6.2940   +0.15   +3.54    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张涛/王琛；审校 戴素萍/郑茵/张若琪)
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