新兴汇市：多数亚洲货币受股市跌势打击继续走低，人民币持稳

路透2月6日 - 多数亚洲货币兑美元周二继续走贬，因投资者人气受到全球股市重挫的打击。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌3.5%至一个月低点，周一下跌1.6%。 “由于股市当前的跌势打击人气，资本流出现象开始浮现，”OANDA的亚太交易主管Stephen Innes表示。 “我们看到美元走强...遇到这样的走势容易让人恐慌，我们都知道这一点，因此从市场撤出，而且想要第一批撤出。” 美元指数 报89.610。上周五股市开始遭受抛售以来，美元指数累计上涨约1.1%。 但美元兑避险日圆 一度下跌0.6%。 韩元兑美元 跌0.58%。韩元一度触及2017年11月以来最低，之后扳回了部分跌幅。 泰铢 下跌近0.4%，连续第二日成为该地区跌幅最大的货币之一。 台币 跌0.3%，马币(林吉特) 跌0.4%。 印度卢比 跌约0.35%，印度央行周三将召开利率决策会议。 坡元 周二微跌，上日走强约0.17%。 菲律宾披索 跌0.1%，该国股指 下挫达2.7%。 与亚洲其他货币走势动荡形成对照的是，中国人民币 保持稳定，兑美元略升 。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.79 109.09 +0.28 +3.57 112.67 坡元 1.3216 1.3215 -0.01 +1.19 1.3373 台币 29.381 29.307 -0.25 +1.59 29.848 韩元 1089.90 1088.50 -0.13 -1.78 1070.50 泰铢 31.58 31.52 -0.19 +3.17 32.58 菲律宾披索 51.54 51.51 -0.06 -3.12 49.93 印尼卢比 13585.00 13520.00 -0.48 -0.15 13565.00 印度卢比 64.27 64.06 -0.33 -0.62 63.87 马币 3.9150 3.8980 -0.43 +3.30 4.0440 人民币 6.2846 6.2940 +0.15 +3.54 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张涛/王琛；审校 戴素萍/郑茵/张若琪)