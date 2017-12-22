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新兴汇市：多数亚洲货币变动很小，迎接圣诞节假期
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#亚洲
December 22, 2017 / 5:48 AM / 4 days ago

新兴汇市：多数亚洲货币变动很小，迎接圣诞节假期

2 分钟阅读

    路透12月22日 - 多数新兴亚洲货币周五小幅波动，成交清淡，因投资者避免在假期周末前大举押注，而美元小涨。
    
    美元指数      升0.1%至93.402，本周累计下跌0.5%。
    
    韩元兑美元          在新兴货币中涨幅居前，在岸结算平台报1,079.6，较上日结算价1,082.7走坚0.29%。

    交易员称，韩元之所以上涨，是因为出口商在12月底将至时卖出美元。韩元料连续第二周录得周线涨幅。
    
    “在长周末之前，多数亚币在窄幅区间内波动，市场交投清淡，”马来亚银行汇市策略师Christopher Wong说。
    
    马币(林吉特)        是周五早盘跌幅最大的亚币，兑美元下跌0.3%。
    
    但Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说，他对马币前景持乐观看法。
    
    “鉴于国内外形势好转，加上马来西亚央行可能在2018年初升息，马币成为2018年前景最好的亚币之一，”他在周五的一份报告中说。

    台币      和印度卢比      均涨0.1%，后者料录得连续第六个周线涨幅。

    印尼卢比        连续第二日上涨，因惠誉周四将该国主权债信评级上调一个级距。
    
    卢比本周料走强，此前连续三周下跌。
    
    人民币          微涨0.2%。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.30    113.32   +0.02   +3.33    117.07
    坡元                   1.3442    1.3432   -0.07   +7.80    1.4490
    台币                   29.964    29.988   +0.08   +7.73    32.279
    韩元                  1077.39   1082.70   +0.49  +12.09   1207.70
    泰铢                    32.73     32.72   -0.03   +9.38     35.80
    菲律宾披索              50.19     50.24   +0.10   -0.94     49.72
    印尼卢比             13548.00  13555.00   +0.05   -0.58  13470.00
    印度卢比                64.04     64.05   +0.02   +6.06     67.92
    马币                   4.0880    4.0760   -0.29   +9.70    4.4845
    人民币                 6.5701    6.5855   +0.23   +5.73    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 艾茂林/汪红英/刘秀红；审校 于春红/杜明霞)

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