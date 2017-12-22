新兴汇市：多数亚洲货币变动很小，迎接圣诞节假期

路透12月22日 - 多数新兴亚洲货币周五小幅波动，成交清淡，因投资者避免在假期周末前大举押注，而美元小涨。 美元指数 升0.1%至93.402，本周累计下跌0.5%。 韩元兑美元 在新兴货币中涨幅居前，在岸结算平台报1,079.6，较上日结算价1,082.7走坚0.29%。 交易员称，韩元之所以上涨，是因为出口商在12月底将至时卖出美元。韩元料连续第二周录得周线涨幅。 “在长周末之前，多数亚币在窄幅区间内波动，市场交投清淡，”马来亚银行汇市策略师Christopher Wong说。 马币(林吉特) 是周五早盘跌幅最大的亚币，兑美元下跌0.3%。 但Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说，他对马币前景持乐观看法。 “鉴于国内外形势好转，加上马来西亚央行可能在2018年初升息，马币成为2018年前景最好的亚币之一，”他在周五的一份报告中说。 台币 和印度卢比 均涨0.1%，后者料录得连续第六个周线涨幅。 印尼卢比 连续第二日上涨，因惠誉周四将该国主权债信评级上调一个级距。 卢比本周料走强，此前连续三周下跌。 人民币 微涨0.2%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 113.32 +0.02 +3.33 117.07 坡元 1.3442 1.3432 -0.07 +7.80 1.4490 台币 29.964 29.988 +0.08 +7.73 32.279 韩元 1077.39 1082.70 +0.49 +12.09 1207.70 泰铢 32.73 32.72 -0.03 +9.38 35.80 菲律宾披索 50.19 50.24 +0.10 -0.94 49.72 印尼卢比 13548.00 13555.00 +0.05 -0.58 13470.00 印度卢比 64.04 64.05 +0.02 +6.06 67.92 马币 4.0880 4.0760 -0.29 +9.70 4.4845 人民币 6.5701 6.5855 +0.23 +5.73 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 艾茂林/汪红英/刘秀红；审校 于春红/杜明霞)