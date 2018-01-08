新兴汇市：多数亚洲货币处于窄幅区间，台币升至逾四年高位

路透1月8日 - 多数新兴亚洲货币周一在窄幅区间交投，全球风险偏好上升给它们带来的正面人气因美元反弹而有所抵消。

亚洲股市周一趋向纪录高点，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%。

2018年第一周，全球股市上涨，一些指标刷新了纪录高位。由于全球几个最大经济体一同稳健成长且央行收紧政策的步伐缓慢，投资者纷纷向风险资产投入资金。

不过美元持稳令新兴货币涨势受限，此前数据显示美国就业增长放缓，但未能大幅改变对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年进一步升息的预期。

丰业银行汇率策略师高奇表示，尽管亚洲货币早盘表现好坏不一，台币、马币、泰铢在冒险意愿的推动下上涨。

台币一度上涨0.3%至2013年11月以来最高。泰铢则是在区域货币中涨幅居前，升至2014年9月以来最高。

坡元兑美元下跌0.3%，料中止连续两日的涨势。

马币(林吉特)延续开年强势，攀升至近17个月高点。

韩元兑美元下跌0.4%，在新兴亚币中跌幅最大。

韩元兑美元周一早盘一度触及1,058.8，为2014年10月以来盘中最高水平，之后大幅跌至1,069.9。

路透调查显示，亚洲货币今年料将削减2017年录得的涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息，及亚洲央行行动审慎；但经济稳健增长的预期将提供缓冲。

调查显示，人民币去年上涨逾6%，今年料将小幅贬值，六个月后料跌至6.60，2018年年底料报在6.60。人民币周四收报6.49。

印度卢比兑美元料将较周四收盘水准63.39小幅下跌，六个月和12个月后分别报64.50和65.00。

亚洲 当日 今年以来 2017年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 113.20 113.06 -0.12 -0.47 112.67

坡元 1.3298 1.3261 -0.28 +0.56 1.3373

台币 29.503 29.523 +0.07 +1.17 29.848

韩元 1066.00 1062.70 -0.31 +0.42 1070.50

泰铢 32.18 32.22 +0.12 +1.24 32.58

菲律宾披索 49.93 49.87 -0.13 -0.00 49.93

印尼卢比 13416.00 13413.00 -0.02 +1.11 13565.00

印度卢比 63.35 63.37 +0.02 +0.82 63.87

马币 3.9880 3.9950 +0.18 +1.40 4.0440

人民币 6.4877 6.4887 +0.02 +0.30 6.5069

注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张涛/张明钧/王灿；审校 高琦/王兴亚/许娜)