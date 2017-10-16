新兴汇市：多数亚洲货币落后补涨，坡元下跌

路透10月16日 - 多数亚洲货币周一兑美元上涨，上周五美国公布令人失望的通胀数据，导致美元走软。 美元指数 变动不大，缺乏动能，上周周线则是下跌；尽管美国消费者物价跳升，但基础通胀仍旧不兴。 “美元周五下跌时，亚币因为不是在交易时段之内，所以无法反映。因此当今日开市之后，我们见到落后补涨，”丰业银行亚洲汇率策略师高奇表示。 泰铢兑美元 小涨，台币 亦走高。 “所有的税改憧憬和美国经济数据已令市场预期美联储将加快政策正常化步伐，市场似乎已寻获乐观的环境，这全线支撑了美元，”外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes称。 韩元兑美元 也小幅上扬。 外资9月持续卖超韩国债券和股票，因投资者仍担心朝鲜(北韩)和美国之间的地缘政治紧张局势。 印度卢比兑美元 升至近一个月高位。印度将于今日稍晚公布9月通胀数据。 路透调查显示，印度9月消费者通胀料将小升，受政府雇员薪酬提高以及征收新税影响。 坡元兑美元小幅下滑。 新加坡央行周五维持货币政策不变，但改变了在较长时间内维持当前 政策的说法，分析师称这一变化为明年收紧政策创造了空间。 菲律宾披索兑美元没有交易，市场因交通系统罢工而关闭。 人民币兑美元即期 周一小涨。 人民币兑美元中间价 为6.5839，周五收盘报6.5805。 中国人民银行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升 ，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%。外界广泛预期中国经济将 放缓。 数据显示，中国9月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比 上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%，为半年来高位。前高是今年3月 的同比上涨7.6%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.93 111.84 -0.08 +4.59 117.07 坡元 1.3512 1.3490 -0.16 +7.24 1.4490 台币 30.140 30.185 +0.15 +7.10 32.279 韩元 1126.80 1128.90 +0.19 +7.18 1207.70 泰铢 33.09 33.10 +0.03 +8.19 35.80 印尼卢比 13479.00 13496.00 +0.13 -0.07 13470.00 印度卢比 64.72 64.93 +0.33 +4.95 67.92 马币 4.2170 4.2200 +0.07 +6.34 4.4845 人民币 6.5755 6.5805 +0.08 +5.65 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张明钧/许娜/王颖；审校 于春红/王兴亚/张若琪/王丽鑫)