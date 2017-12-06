新兴汇市：多数亚洲货币走势不振，受美国政策不确定性影响

路透12月6日 - 亚洲货币大多受到美元不确定前景的桎梏，周三市场 交投同时反映着对美国税改的期望、以及对美国政府可能关门的恐惧。 美国科技股遭遇抛售，也打击人气，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌1%，令部分区域货币承压。 美元走势呈现拉锯，因美国利率走高的预期与华府政策不确定性产生 冲突。美国公债收益率(殖利率)曲线趋平，更令美元多头进一步受挫。 虽然美国众议院周一投票决定与参议院就税改议案展开正式协商，但如果议员本周不能达成预算协议，美国政府停摆的可能性非常大。 美股下跌导致外资撤离韩国股市，从而对韩元造成打击，韩元兑美元 走贬0.78%。 “亚洲多数股市表现疲软，因此韩元下跌可能与股市资金外流有关，”瑞穗银行的外汇策略师Chang Wei Liang称。 其并称，若股市继续下跌，亚币可能承受更大压力。 台币小幅下跌，当地股市 下挫1.6%。 马币 上涨，此前马来西亚公布10月出口增长超过预期。 马币自11月初以来就一直走高，受助于经济强劲和升息预期。 **关注印度利率决议** 印度卢比 下滑0.1%，稍晚将迎来印度央行利率决议。 路透调查显示，印度央行可能在12月会议上维持利率不变，并将一直延续至明年底。 “政策指引将受到重点关注，看央行是持中性还是鹰派倾向，”星展集团在报告中称。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.23 112.58 +0.31 +4.31 117.07 坡元 1.3470 1.3471 +0.01 +7.57 1.4490 台币 30.005 29.993 -0.04 +7.58 32.279 韩元 1092.08 1085.80 -0.58 +10.59 1207.70 泰铢 32.59 32.60 +0.03 +9.85 35.80 菲律宾披索 50.62 50.63 +0.02 -1.78 49.72 印尼卢比 13525.00 13518.00 -0.05 -0.41 13470.00 印度卢比 64.44 64.38 -0.09 +5.40 67.92 马币 4.0650 4.0660 +0.02 +10.32 4.4845 人民币 6.6149 6.6188 +0.06 +5.02 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张明钧/王兴亚/艾茂林; 审校 李春喜/于春红/蔡美珍)