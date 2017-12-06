FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新兴汇市：多数亚洲货币走势不振，受美国政策不确定性影响
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月6日 / 早上6点48分 / 1 天前

新兴汇市：多数亚洲货币走势不振，受美国政策不确定性影响

2 分钟阅读

    路透12月6日 - 亚洲货币大多受到美元不确定前景的桎梏，周三市场
交投同时反映着对美国税改的期望、以及对美国政府可能关门的恐惧。
    
    美国科技股遭遇抛售，也打击人气，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数
               下跌1%，令部分区域货币承压。
    
    美元走势呈现拉锯，因美国利率走高的预期与华府政策不确定性产生
冲突。美国公债收益率(殖利率)曲线趋平，更令美元多头进一步受挫。

    虽然美国众议院周一投票决定与参议院就税改议案展开正式协商，但如果议员本周不能达成预算协议，美国政府停摆的可能性非常大。
    
    美股下跌导致外资撤离韩国股市，从而对韩元造成打击，韩元兑美元          走贬0.78%。
    
    “亚洲多数股市表现疲软，因此韩元下跌可能与股市资金外流有关，”瑞穗银行的外汇策略师Chang Wei Liang称。
    
    其并称，若股市继续下跌，亚币可能承受更大压力。
    
    台币小幅下跌，当地股市       下挫1.6%。

    马币        上涨，此前马来西亚公布10月出口增长超过预期。
    
    马币自11月初以来就一直走高，受助于经济强劲和升息预期。
    
    
    **关注印度利率决议**
    
    印度卢比        下滑0.1%，稍晚将迎来印度央行利率决议。
    
    路透调查显示，印度央行可能在12月会议上维持利率不变，并将一直延续至明年底。            
    
    “政策指引将受到重点关注，看央行是持中性还是鹰派倾向，”星展集团在报告中称。
 
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.23    112.58   +0.31   +4.31    117.07
    坡元                   1.3470    1.3471   +0.01   +7.57    1.4490
    台币                   30.005    29.993   -0.04   +7.58    32.279
    韩元                  1092.08   1085.80   -0.58  +10.59   1207.70
    泰铢                    32.59     32.60   +0.03   +9.85     35.80
    菲律宾披索              50.62     50.63   +0.02   -1.78     49.72
    印尼卢比             13525.00  13518.00   -0.05   -0.41  13470.00
    印度卢比                64.44     64.38   -0.09   +5.40     67.92
    马币                   4.0650    4.0660   +0.02  +10.32    4.4845
    人民币                 6.6149    6.6188   +0.06   +5.02    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张明钧/王兴亚/艾茂林; 审校 李春喜/于春红/蔡美珍)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below