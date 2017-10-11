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新兴汇市：多数持稳，特朗普税改计划疑虑令美元持续承压
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#亚洲
2017年10月11日 / 早上7点37分 / 10 天内

新兴汇市：多数持稳，特朗普税改计划疑虑令美元持续承压

2 分钟阅读

    路透10月11日 - 亚洲新兴货币兑美元周三多数持稳，大致维持有撑，因美国总统特朗普税改计划可能遇阻的疑虑，令美元兑主要货币承压。
    
    尽管中国人民币中间价升至三周来最高，但人民币兑美元走势拉锯，因在下周中共十九大之前，交投审慎。
    
    泰铢        及台币        兑美元分别升值0.2%及0.5%。

    台湾金融市场在周末长假过后于周三恢复交易，台湾加权股价指数       收涨1%。
    
    坡元        和印尼卢比        略微上涨，韩元          和菲律宾披索          下跌。
    
    菲律宾披索是上日唯一下跌的币种，此前该国公布的贸易数据弱于预期。
    
    “昨日发布的8月贸易逆差数据并未像预估的那样，从之前的16.2亿美元收窄至15.8亿美元，而是扩大至24.1亿美元，”星展银行在报告中称。
    
    中国方面，交易员称在距中共十九大召开仅剩一周时间之际，当局希望稳定人民币走势。 

    0621GMT，人民币兑美元即期          涨0.02%报6.5806，此前中间价定在6.5841，创6月1日来最大单日涨幅。
    
    交易员表示，虽然昨日官方收盘价和当日市场价出现明显偏离，但监管层并未启动逆周期调整，足见监管层容忍态度，短期料延续双向宽幅波动。
    
    中共十九大召开日期日益临近，人民币升贬料较为有限，难现趋势性走势。            

    
    **泰铢**
    
    泰铢周三连续第三日上涨，上日曾创下7月底以来最大单日涨幅。
    
    泰铢周二大涨，此前泰国总理巴育上将称将会在2018年11月举行大选，这是2014年军事
政变以来首度提出明确的选举日程。
    
    泰国股市因此收在近24年最高收位，周三亦在此一水准附近徘徊。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.34    112.44   +0.09   +4.21    117.07
    坡元                   1.3567    1.3559   -0.06   +6.80    1.4490
    台币                   30.230    30.376   +0.48   +6.78    32.279
    韩元                  1134.57   1135.10   +0.05   +6.45   1207.70
    泰铢                    33.18     33.26   +0.24   +7.90     35.80
    菲律宾披索              51.42     51.44   +0.04   -3.31     49.72
    印尼卢比             13522.00  13512.00   -0.07   -0.38  13470.00
    印度卢比                65.23     65.28   +0.08   +4.13     67.92
    马币                   4.2170    4.2170   -0.00   +6.34    4.4845
    人民币                 6.5799    6.5818   +0.03   +5.57    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 蔡美珍/侯雪萍/孙茉莉/张明钧; 审校 艾茂林/白云/刘秀红/高琦)

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