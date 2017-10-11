新兴汇市：多数持稳，特朗普税改计划疑虑令美元持续承压

路透10月11日 - 亚洲新兴货币兑美元周三多数持稳，大致维持有撑，因美国总统特朗普税改计划可能遇阻的疑虑，令美元兑主要货币承压。 尽管中国人民币中间价升至三周来最高，但人民币兑美元走势拉锯，因在下周中共十九大之前，交投审慎。 泰铢 及台币 兑美元分别升值0.2%及0.5%。 台湾金融市场在周末长假过后于周三恢复交易，台湾加权股价指数 收涨1%。 坡元 和印尼卢比 略微上涨，韩元 和菲律宾披索 下跌。 菲律宾披索是上日唯一下跌的币种，此前该国公布的贸易数据弱于预期。 “昨日发布的8月贸易逆差数据并未像预估的那样，从之前的16.2亿美元收窄至15.8亿美元，而是扩大至24.1亿美元，”星展银行在报告中称。 中国方面，交易员称在距中共十九大召开仅剩一周时间之际，当局希望稳定人民币走势。 0621GMT，人民币兑美元即期 涨0.02%报6.5806，此前中间价定在6.5841，创6月1日来最大单日涨幅。 交易员表示，虽然昨日官方收盘价和当日市场价出现明显偏离，但监管层并未启动逆周期调整，足见监管层容忍态度，短期料延续双向宽幅波动。 中共十九大召开日期日益临近，人民币升贬料较为有限，难现趋势性走势。 **泰铢** 泰铢周三连续第三日上涨，上日曾创下7月底以来最大单日涨幅。 泰铢周二大涨，此前泰国总理巴育上将称将会在2018年11月举行大选，这是2014年军事 政变以来首度提出明确的选举日程。 泰国股市因此收在近24年最高收位，周三亦在此一水准附近徘徊。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.34 112.44 +0.09 +4.21 117.07 坡元 1.3567 1.3559 -0.06 +6.80 1.4490 台币 30.230 30.376 +0.48 +6.78 32.279 韩元 1134.57 1135.10 +0.05 +6.45 1207.70 泰铢 33.18 33.26 +0.24 +7.90 35.80 菲律宾披索 51.42 51.44 +0.04 -3.31 49.72 印尼卢比 13522.00 13512.00 -0.07 -0.38 13470.00 印度卢比 65.23 65.28 +0.08 +4.13 67.92 马币 4.2170 4.2170 -0.00 +6.34 4.4845 人民币 6.5799 6.5818 +0.03 +5.57 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/侯雪萍/孙茉莉/张明钧; 审校 艾茂林/白云/刘秀红/高琦)