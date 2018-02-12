新兴汇市：多数新兴亚币上涨，受本地区股市反弹带动

路透2月12日 - 多数新兴亚币兑美元周一上涨。在标普指数期货上扬后本地区股市走强，另外美元下跌，此前美国国会签署一项协议将使年度预算赤字超过1万亿美元。 亚洲股市周一显示出从上周大跌中的反弹迹象，不过投资者在周三美国通胀数据公布前依旧谨慎。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1%，在上周五美股涌现大量买盘后，今天标普指数期货延续反弹之势。 “美股周五收盘表现较好，市场情绪有所缓解，所以我们看到上周抛售后有更多回档，那是日前影响亚币的主要驱动力，亚洲股市上涨支撑亚币，”澳新银行集团(新加坡)亚洲调研负责人Khoon Goh说道。 “美元贬值也反映了预算协议获得通过后，现在美国财政赤字料将扩大的事实，这也帮助使亚币受益。” 美元指数 周一下跌0.3%。美国政府周五结束短暂关门状态，之前国会批准了一项涉及广泛的协议，并由总统特朗普签署成为法律。这项协议料将预算赤字推入每年1万亿美元区域。 韩元 引领亚洲地区货币涨势，上涨0.8%，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨1.3%。 坡元兑美元 升值0.3%，创近三周来最大盘中升幅。 台币 亦升值0.3%。台湾股市 周一上涨1%。 泰铢 上涨0.3%，马币(林吉特) 微幅走高。 中国人民币 逆势下跌0.1%。 **印度卢比** 印度卢比 追随地区货币走势，在今日稍后将公布通胀数据前上涨0.2%。 菲律宾披索 跌0.3%，为地区货币走势中表现最差，恐怕会连续第三日收低。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 坡元 1.3253 1.3294 +0.31 +0.91 1.3373 台币 29.317 29.407 +0.31 +1.81 29.848 韩元 1081.87 1092.10 +0.95 -1.05 1070.50 泰铢 31.62 31.72 +0.32 +3.04 32.58 菲律宾披索 51.67 51.48 -0.36 -3.36 49.93 印尼卢比 13623.00 13625.00 +0.01 -0.43 13565.00 印度卢比 64.28 64.40 +0.18 -0.64 63.87 马币 3.9320 3.9370 +0.13 +2.85 4.0440 人民币 6.3036 6.2969 -0.11 +3.23 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 于春红/王琛/蔡美珍/孙茉莉; 审校 张涛/李春喜/高琦)