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亚洲
February 12, 2018 / 5:54 AM / a day ago

新兴汇市：多数新兴亚币上涨，受本地区股市反弹带动

2 分钟阅读

    路透2月12日 - 多数新兴亚币兑美元周一上涨。在标普指数期货上扬后本地区股市走强，另外美元下跌，此前美国国会签署一项协议将使年度预算赤字超过1万亿美元。
    
    亚洲股市周一显示出从上周大跌中的反弹迹象，不过投资者在周三美国通胀数据公布前依旧谨慎。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               涨1%，在上周五美股涌现大量买盘后，今天标普指数期货延续反弹之势。

    “美股周五收盘表现较好，市场情绪有所缓解，所以我们看到上周抛售后有更多回档，那是日前影响亚币的主要驱动力，亚洲股市上涨支撑亚币，”澳新银行集团(新加坡)亚洲调研负责人Khoon Goh说道。
    
    “美元贬值也反映了预算协议获得通过后，现在美国财政赤字料将扩大的事实，这也帮助使亚币受益。”
    
    美元指数      周一下跌0.3%。美国政府周五结束短暂关门状态，之前国会批准了一项涉及广泛的协议，并由总统特朗普签署成为法律。这项协议料将预算赤字推入每年1万亿美元区域。            
    
    韩元          引领亚洲地区货币涨势，上涨0.8%，韩国综合股价指数(KOSPI)        上涨1.3%。

    坡元兑美元      升值0.3%，创近三周来最大盘中升幅。
    
    台币        亦升值0.3%。台湾股市       周一上涨1%。
    
    泰铢        上涨0.3%，马币(林吉特)      微幅走高。
    
    中国人民币          逆势下跌0.1%。        

    
    **印度卢比**
    
    印度卢比        追随地区货币走势，在今日稍后将公布通胀数据前上涨0.2%。
    
    菲律宾披索          跌0.3%，为地区货币走势中表现最差，恐怕会连续第三日收低。
    
    
                                     亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    坡元                   1.3253    1.3294   +0.31   +0.91    1.3373
    台币                   29.317    29.407   +0.31   +1.81    29.848
    韩元                  1081.87   1092.10   +0.95   -1.05   1070.50
    泰铢                    31.62     31.72   +0.32   +3.04     32.58
    菲律宾披索              51.67     51.48   -0.36   -3.36     49.93
    印尼卢比             13623.00  13625.00   +0.01   -0.43  13565.00
    印度卢比                64.28     64.40   +0.18   -0.64     63.87
    马币                   3.9320    3.9370   +0.13   +2.85    4.0440
    人民币                 6.3036    6.2969   -0.11   +3.23    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 于春红/王琛/蔡美珍/孙茉莉; 审校 张涛/李春喜/高琦)
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