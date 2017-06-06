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新兴汇市：多数新兴亚币小涨，全球风险令投资者谨慎
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2017年6月6日 / 早上6点33分 / 2 个月内

新兴汇市：多数新兴亚币小涨，全球风险令投资者谨慎

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月6日 - 多数亚洲货币兑美元周二小幅上涨，不过，对美元形成打压的全球形势同样削弱谨慎的投资者的风险偏好。
    
    美元兑日圆      下跌0.7%报109.700日圆，稍早低见109.660，为4月25日以来最低水准。        
    
    投资者担忧中东局势以及恐怖主义袭击，等待英国大选、欧洲央行(ECB)政策会议以及前联邦调查局(FBI)局长科米参加美国国会听证会。这三个重要事件都定在周四。

    “对交易员来说这是压力很大的一周。欧洲央行政策会议、英国选举以及科米作证，这些都是举足轻重的事件，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示。
    
    “人们不仅对持有美元有点紧张，而且对当前的全球大形势都略感不安。”
    
    尽管油价下跌，但马币      连续第三日录得涨幅。有些分析师称，中东紧张局势升级可能会令马来西亚液化天然气(LNG)出口受益。

    “马来西亚仅次于卡塔尔和澳洲，是全球第三大液化天然气出口国，所以一些海湾国家与卡塔尔断交，有可能提高对马来西亚液化天然气产品的需求，”三菱东京日联银行在研报中称。
    
    菲律宾5月通胀率为四个月最低，压低菲律宾披索兑美元      ，因对央行立场强硬程度下降的预期提高。
    
    菲律宾通胀数据公布后，荷兰国际集团下调对菲律宾央行升息几率的预测，从之前预计的今年升息两次减少至一次。
    
    韩国市场周二休市，离岸无本金交割远期外汇(NDF)             显示韩元兑美元上涨近0.25%。

    
    **泰铢**
    
    泰铢/美元        涨0.07%报33.975，为近两年来最高。
    
    泰国央行未采取措施来遏制泰铢涨势后，泰铢更是一路上涨，今年迄今泰铢兑美元已累
计升值超过5%。
    
    泰国央行周一称将放松外汇监管规则，包括允许更多泰国人直接在海外投资。
    
                                        亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.68    110.45   +0.70   +6.74    117.07
    坡元                   1.3796    1.3814   +0.13   +5.03    1.4490
    台币                   30.080    30.090   +0.03   +7.31    32.279
    韩元                  1116.08   1121.80   +0.51   +8.21   1207.70
    泰铢                    33.96     34.00   +0.12   +5.42     35.80
    菲律宾披索              49.48     49.40   -0.16   +0.49     49.72
    印尼卢比             13283.00  13285.00   +0.02   +1.41  13470.00
    印度卢比                64.34     64.36   +0.03   +5.56     67.92
    马币                   4.2600    4.2620   +0.05   +5.27    4.4845
    人民币                 6.7955    6.8046   +0.13   +2.23    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王兴亚/王颖/王丽鑫/孙茉莉; 审校 于春红/张若琪/高琦)

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