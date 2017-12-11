新兴汇市：多数新兴亚币微涨，因美元整体走软

路透12月11日 - 多数新兴亚币周一走坚，因美元整体走软，美国之前公布的薪资数据令人失望，引发对美国明年升息步伐的疑虑。 美元指数 跌0.08%至93.827。 美国劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加22.8万个，增幅高于预期，但平均时薪增长5美分，或0.2%。 菲律宾披索 周一领涨新兴亚币，升逾0.25%，得益于惠誉上调菲律宾评级。 评级机构惠誉周一将菲律宾长期外币发行人违约评级从“BBB-”上调至“BBB”，展望稳定。惠誉称菲律宾宏观经济表现持续强劲，健全的政策为经济持续高增长提供支撑。 印度卢比 小涨，因外资流入强劲。交易所数据显示，外资流出多数亚洲股市，但印度股市本月吸引到约1.5亿美元资金流入。 马币 和韩元 今日亦涨。 外汇经纪商Oanda亚洲交易业务主管Stephen Innes称，亚币中他最看好马币。 “我相信1月份会有一次升息，这对马币来说是利好消息。我还认为，马来西亚政府和 央行乐见马币走强，”Innes表示。 马币兑美元过去一个月已涨逾3%。 印尼和菲律宾央行均将在周四检视利率，多数分析师预期两家央行将按兵不动。不过也 有一些分析师未排除他们转鹰派立场的可能。 中国上周尾段公布的强劲贸易数据也在日内提振亚币。 中国海关总署周五公布，以美元计价11月出口同比增12.3%，进口增长17.7%，高于路透 调查预估中值的5.0%和11.3%，出口增速并创下八个月高点，且为年内次高。11月贸易顺差 为402.1亿美元，亦高于路透预估中值的350亿美元。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.53 113.48 -0.04 +3.12 117.07 坡元 1.3512 1.3520 +0.06 +7.24 1.4490 台币 30.015 30.015 +0.00 +7.54 32.279 韩元 1091.73 1093.30 +0.14 +10.62 1207.70 泰铢 32.60 32.67 +0.20 +9.82 35.80 菲律宾披索 50.31 50.50 +0.38 -1.17 49.72 印尼卢比 13545.00 13545.00 +0.00 -0.55 13470.00 印度卢比 64.36 64.45 +0.14 +5.53 67.92 马币 4.0750 4.0870 +0.29 +10.05 4.4845 人民币 6.6153 6.6240 +0.13 +5.01 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/艾茂林/刘秀红；审校 王兴亚/杜明霞/高琦)