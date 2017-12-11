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#亚洲
December 11, 2017 / 6:35 AM / in a day

新兴汇市：多数新兴亚币微涨，因美元整体走软

2 分钟阅读

    路透12月11日 - 多数新兴亚币周一走坚，因美元整体走软，美国之前公布的薪资数据令人失望，引发对美国明年升息步伐的疑虑。
    
    美元指数      跌0.08%至93.827。
    
    美国劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加22.8万个，增幅高于预期，但平均时薪增长5美分，或0.2%。            

    菲律宾披索          周一领涨新兴亚币，升逾0.25%，得益于惠誉上调菲律宾评级。
    
    评级机构惠誉周一将菲律宾长期外币发行人违约评级从“BBB-”上调至“BBB”，展望稳定。惠誉称菲律宾宏观经济表现持续强劲，健全的政策为经济持续高增长提供支撑。            
    
    印度卢比        小涨，因外资流入强劲。交易所数据显示，外资流出多数亚洲股市，但印度股市本月吸引到约1.5亿美元资金流入。
    
    马币      和韩元          今日亦涨。

    外汇经纪商Oanda亚洲交易业务主管Stephen Innes称，亚币中他最看好马币。
    
    “我相信1月份会有一次升息，这对马币来说是利好消息。我还认为，马来西亚政府和
央行乐见马币走强，”Innes表示。
    
    马币兑美元过去一个月已涨逾3%。
    
    印尼和菲律宾央行均将在周四检视利率，多数分析师预期两家央行将按兵不动。不过也
有一些分析师未排除他们转鹰派立场的可能。
    
    中国上周尾段公布的强劲贸易数据也在日内提振亚币。
    
    中国海关总署周五公布，以美元计价11月出口同比增12.3%，进口增长17.7%，高于路透
调查预估中值的5.0%和11.3%，出口增速并创下八个月高点，且为年内次高。11月贸易顺差
为402.1亿美元，亦高于路透预估中值的350亿美元。            
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.53    113.48   -0.04   +3.12    117.07
    坡元                   1.3512    1.3520   +0.06   +7.24    1.4490
    台币                   30.015    30.015   +0.00   +7.54    32.279
    韩元                  1091.73   1093.30   +0.14  +10.62   1207.70
    泰铢                    32.60     32.67   +0.20   +9.82     35.80
    菲律宾披索              50.31     50.50   +0.38   -1.17     49.72
    印尼卢比             13545.00  13545.00   +0.00   -0.55  13470.00
    印度卢比                64.36     64.45   +0.14   +5.53     67.92
    马币                   4.0750    4.0870   +0.29  +10.05    4.4845
    人民币                 6.6153    6.6240   +0.13   +5.01    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/艾茂林/刘秀红；审校 王兴亚/杜明霞/高琦)

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