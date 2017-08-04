新兴汇市：多数新兴亚币微涨，因美国政治动荡及疲弱数据打压美元

路透8月4日 - 多数新兴亚币周五微涨，菲律宾披索涨至逾一个月最强水准，因美元受到令人失望美国经济数据及华府政治动荡又起拖累走软。 美元走势艰难，受此前美国经济和政治面消息拖累。美国供应管理协会(ISM)数据显示，非制造业指数降幅大于预期，另有报导称，一个大陪审团将调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。 “持续的政治担忧、财政刺激的缺乏以及对美联储升息预期的减弱(受不温不火经济数据影响)等因素，均给美元施加下行压力，”马来亚银行资深外汇策略师Christopher Wong称。 “今天的焦点将是美国非农就业数据，该数据若还是让人失望，将对美元指数位于92的支撑位构成风险，”他补充说。 美元指数 周五一度跌0.2%至92.696。 今日晚间公布的美国非农就业报告将影响美联储的升息时机和美元前景。 亚洲市场方面，韩元 走强，结束前三日的跌势，但周线可能连续第二周收低。 台币 连涨第三日，有望实现周线连两周上涨。 人民币 走软，不过周线可望连续第四周收高。 菲律宾披索上涨达0.2%，且周线可望二连涨。 菲律宾通胀率一如预期略高于前月，因运输和公用事业成本上升。 “通胀数据是披索持续过去几周来所见涨势的不可或缺要素。”Asiasec Equities分析师Manny Cruz说。 印度卢比兑美元连续四个交易日上涨，周线可望连续四周上升。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.08 110.02 -0.05 +6.35 117.07 坡元 1.3575 1.3585 +0.07 +6.74 1.4490 台币 30.194 30.227 +0.11 +6.91 32.279 韩元 1124.49 1128.80 +0.38 +7.40 1207.70 泰铢 33.23 33.25 +0.06 +7.73 35.80 菲律宾披索 50.17 50.27 +0.21 -0.89 49.72 印尼卢比 13322.00 13325.00 +0.02 +1.11 13470.00 印度卢比 63.67 63.69 +0.03 +6.68 67.92 马币 4.2755 4.2770 +0.04 +4.89 4.4845 人民币 6.7188 6.7175 -0.02 +3.39 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 刘秀红/白云/张若琪/王洋)