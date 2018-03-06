新兴汇市：多数走坚，因美共和党资深议员建议特朗普放弃对钢铝课税

路透3月6日 - 新兴亚洲货币周二大多走坚，此前美国共和党一位资深议员建议总统特朗普不要推进钢铝关税课征计划，令人期望全球贸易战可能得以避免。 “贸易相关言辞缓和发挥了积极影响...全球到处似乎都在反对这项钢材关税计划，以及由此可能导致的贸易战升级，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes说。 韩元兑美元 上涨0.57%，在地区货币中表现最佳，周一走软约0.15%。 印度卢比 上涨0.17%。 Innes指出，韩元及印度卢比均受益于两地股市的资本流入。 韩股 一度上涨1.6%，印度股市BSE指数 上涨0.9%。 马币(林吉特) 上涨0.08%，马来西亚央行周三将召开会议，预料不会调升政策利率，但交易员将密切注意央行的前瞻指引。 坡元 持平。印尼卢比 下跌0.04%。 菲律宾披索 微涨0.08%，周二公布的数据显示该国通胀上升，提高了升息前 景，包括本月稍后或将升息的预期。 菲律宾2月通胀升至3.9%，创逾三年来最高。 菲律宾央行总裁称，2019年通胀料在其2-4%的目标区间内稳定下来。 菲律宾央行预定3月22日召开货币政策会议。 台币 升0.13%，周三台湾将公布通胀和贸易数据。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.21 106.19 -0.02 +6.08 112.67 坡元 1.3175 1.3180 +0.04 +1.50 1.3373 台币 29.259 29.292 +0.11 +2.01 29.848 韩元 1075.50 1082.00 +0.60 -0.46 1070.50 泰铢 31.37 31.42 +0.16 +3.86 32.58 菲律宾披索 51.96 52.00 +0.08 -3.91 49.93 印尼卢比 13767.00 13760.00 -0.05 -1.47 13565.00 印度卢比 64.99 65.11 +0.18 -1.72 63.87 马币 3.9000 3.9050 +0.13 +3.69 4.0440 人民币 6.3382 6.3419 +0.06 +2.66 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 艾茂林/蔡美珍/张若琪 审校 刘秀红/孙茉莉/高琦)