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新兴汇市：大多数新兴亚币上涨，韩元触及逾两年高位
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#亚洲
December 28, 2017 / 5:53 AM / a day ago

新兴汇市：大多数新兴亚币上涨，韩元触及逾两年高位

2 分钟阅读

    路透12月28日 - 韩元周四在今年最后一个交易日升至逾两年高位，因美元受美债收益率(殖利率)下降影响而下滑；大多数其他亚币大涨。
    
    美元触及逾三周低点，0450GMT时美元指数      跌0.2%。
    
    美国10年期公债收益率           脱离九个月高位，因投资者在年底前重新平衡投资组合。

    马来亚银行汇市策略师Christopher Wong表示，除美元下跌之外，“比较大的一个题材就是寻求利差交易，全球经济同步复苏势头看起来要持续至2018年上半年了。”
    
    泰铢兑美元THB-=TH领涨，该货币对在泰国公布11月工业产出超过预估之后上涨0.5%。
    
    人民币兑美元          小涨0.2%，结束连续两日的跌势，受助于央行提高人民币中间价          至三个半月高位。
    
    台币兑美元        涨0.4%，触及逾三年高位，印度卢比        跌至一周多低位。
    
    
    **韩元**
    
    韩元兑美元                涨0.2%，触及2015年4月来最高。该货币对料将录得2004年以来最大年线涨幅，并将作为表现最佳的亚币给2017年画上句号。

    马来亚银行的Wong说，流入股市的资金增加推高韩元。韩股综合股价指数(KOSPI)       涨0.9%。
    
    韩国市场周五将休市。
    
    
    **菲律宾披索**
    
    菲律宾披索          触及逾六个月高点，有望连续第六日上涨。
    
    Philippine Bank of Communications的交易员说，这是“披索的有利基本面因素，即有关税改计划获得通过的乐观人气，以及强劲的季节性资金流入共同推动的结果”。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.78    113.34   +0.50   +3.80    117.07
    坡元                   1.3382    1.3396   +0.10   +8.28    1.4490
    台币                   29.807    29.940   +0.45   +8.29    32.279
    韩元                  1069.63   1074.10   +0.42  +12.91   1207.70
    泰铢                    32.60     32.78   +0.55   +9.82     35.80
    菲律宾披索              49.88     50.04   +0.33   -0.31     49.72
    印尼卢比             13558.00  13559.00   +0.01   -0.65  13470.00
    印度卢比                64.17     64.15   -0.04   +5.84     67.92
    马币                   4.0710    4.0810   +0.25  +10.16    4.4845
    人民币                 6.5393    6.5570   +0.27   +6.23    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 杜明霞/王颖/汪红英；审校 于春红/王颖)

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