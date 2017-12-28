新兴汇市：大多数新兴亚币上涨，韩元触及逾两年高位

路透12月28日 - 韩元周四在今年最后一个交易日升至逾两年高位，因美元受美债收益率(殖利率)下降影响而下滑；大多数其他亚币大涨。 美元触及逾三周低点，0450GMT时美元指数 跌0.2%。 美国10年期公债收益率 脱离九个月高位，因投资者在年底前重新平衡投资组合。 马来亚银行汇市策略师Christopher Wong表示，除美元下跌之外，“比较大的一个题材就是寻求利差交易，全球经济同步复苏势头看起来要持续至2018年上半年了。” 泰铢兑美元THB-=TH领涨，该货币对在泰国公布11月工业产出超过预估之后上涨0.5%。 人民币兑美元 小涨0.2%，结束连续两日的跌势，受助于央行提高人民币中间价 至三个半月高位。 台币兑美元 涨0.4%，触及逾三年高位，印度卢比 跌至一周多低位。 **韩元** 韩元兑美元 涨0.2%，触及2015年4月来最高。该货币对料将录得2004年以来最大年线涨幅，并将作为表现最佳的亚币给2017年画上句号。 马来亚银行的Wong说，流入股市的资金增加推高韩元。韩股综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%。 韩国市场周五将休市。 **菲律宾披索** 菲律宾披索 触及逾六个月高点，有望连续第六日上涨。 Philippine Bank of Communications的交易员说，这是“披索的有利基本面因素，即有关税改计划获得通过的乐观人气，以及强劲的季节性资金流入共同推动的结果”。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.78 113.34 +0.50 +3.80 117.07 坡元 1.3382 1.3396 +0.10 +8.28 1.4490 台币 29.807 29.940 +0.45 +8.29 32.279 韩元 1069.63 1074.10 +0.42 +12.91 1207.70 泰铢 32.60 32.78 +0.55 +9.82 35.80 菲律宾披索 49.88 50.04 +0.33 -0.31 49.72 印尼卢比 13558.00 13559.00 +0.01 -0.65 13470.00 印度卢比 64.17 64.15 -0.04 +5.84 67.92 马币 4.0710 4.0810 +0.25 +10.16 4.4845 人民币 6.5393 6.5570 +0.27 +6.23 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 杜明霞/王颖/汪红英；审校 于春红/王颖)