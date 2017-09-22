新兴汇市：朝鲜疑虑再起打压韩元下滑，印度卢比跌至五个月低点

路透9月22日 - 韩元兑美元 周五走势蹒跚，周线料连续第三周下跌，因朝鲜疑虑再起。印度卢比 跌至五个月低点，因担忧政府可能需要更多举债来刺激经济增长。 韩国联合通讯社报导，朝鲜(北韩)外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。朝鲜领导人金正恩稍早声明中威胁，将对美国采取“史上最高级别的强硬回应”。 韩元连跌第二日，至一个月低位，其他多数亚洲新兴货币走势不一。 “对北韩的虚张声势大家都习以为常了，”国民银行外汇交易员Jong hyun Kim说道。 至于其他亚币，印尼卢比 触及逾两周低点，菲律宾披索PHP=P DSP上涨0.4%，周线有望录得涨幅。 菲律宾央行一如预期周四维持利率不变，并预期今明两年通胀率将处 于可控区间。 印度卢比兑美元 突破65卢比大关，料将创下2015年8月以来单周最大跌幅。 “市场反应主要与印度消息面有关。印度政府现在的处境是可能扩大举债或支出以刺激经济成长，”Portia Advisory Services创办人及执行合伙人Hiren Sharma称。 印尼卢比兑美元 在印尼央行会议前走软。一般预期印尼央行继上月意外降息后，此次将维持指标利率不变。 “我们预期印尼央行维持政策利率不变。另一方面，央行可能暗示有进一步降息空间，展现鸽派立场，”加拿大丰业银行亚洲外汇策略分析师高奇称。 印尼卢比料连续第二周录得跌幅。 马来西亚市场因假期休市。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.04 112.46 +0.37 +4.49 117.07 坡元 1.3491 1.3495 +0.03 +7.40 1.4490 台币 30.191 30.208 +0.06 +6.92 32.279 韩元 1136.60 1132.70 -0.34 +6.26 1207.70 泰铢 33.10 33.13 +0.09 +8.16 35.80 菲律宾披索 50.81 51.08 +0.54 -2.14 49.72 印尼卢比 13330.00 13279.00 -0.38 +1.05 13470.00 印度卢比 64.95 64.81 -0.22 +4.57 67.92 人民币 6.5910 6.5922 +0.02 +5.40 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 艾茂林/孙茉莉/蔡美珍；审校 于春红/高琦/张若琪)