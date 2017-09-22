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新兴汇市：朝鲜疑虑再起打压韩元下滑，印度卢比跌至五个月低点
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#亚洲
2017年9月22日 / 早上6点14分 / 1 个月前

新兴汇市：朝鲜疑虑再起打压韩元下滑，印度卢比跌至五个月低点

2 分钟阅读

    路透9月22日 - 韩元兑美元          周五走势蹒跚，周线料连续第三周下跌，因朝鲜疑虑再起。印度卢比        跌至五个月低点，因担忧政府可能需要更多举债来刺激经济增长。

    韩国联合通讯社报导，朝鲜(北韩)外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。朝鲜领导人金正恩稍早声明中威胁，将对美国采取“史上最高级别的强硬回应”。            

    韩元连跌第二日，至一个月低位，其他多数亚洲新兴货币走势不一。

    “对北韩的虚张声势大家都习以为常了，”国民银行外汇交易员Jong
hyun Kim说道。
    
    至于其他亚币，印尼卢比      触及逾两周低点，菲律宾披索PHP=P
DSP上涨0.4%，周线有望录得涨幅。
    
    菲律宾央行一如预期周四维持利率不变，并预期今明两年通胀率将处
于可控区间。

    印度卢比兑美元        突破65卢比大关，料将创下2015年8月以来单周最大跌幅。
    
    “市场反应主要与印度消息面有关。印度政府现在的处境是可能扩大举债或支出以刺激经济成长，”Portia Advisory Services创办人及执行合伙人Hiren Sharma称。
    
    印尼卢比兑美元      在印尼央行会议前走软。一般预期印尼央行继上月意外降息后，此次将维持指标利率不变。
    
    “我们预期印尼央行维持政策利率不变。另一方面，央行可能暗示有进一步降息空间，展现鸽派立场，”加拿大丰业银行亚洲外汇策略分析师高奇称。
    
    印尼卢比料连续第二周录得跌幅。
    
    马来西亚市场因假期休市。
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.04    112.46   +0.37   +4.49    117.07
    坡元                   1.3491    1.3495   +0.03   +7.40    1.4490
    台币                   30.191    30.208   +0.06   +6.92    32.279
    韩元                  1136.60   1132.70   -0.34   +6.26   1207.70
    泰铢                    33.10     33.13   +0.09   +8.16     35.80
    菲律宾披索              50.81     51.08   +0.54   -2.14     49.72
    印尼卢比             13330.00  13279.00   -0.38   +1.05  13470.00
    印度卢比                64.95     64.81   -0.22   +4.57     67.92
    人民币                 6.5910    6.5922   +0.02   +5.40    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 艾茂林/孙茉莉/蔡美珍；审校 于春红/高琦/张若琪)

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