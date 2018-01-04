新兴汇市：美元反弹导致多数亚币下跌，泰铢和印尼卢比上涨

路透1月4日 - 多数新兴亚币兑美元周四下跌，之前公布的乐观美国经济数据，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月政策会议记录带动美元反弹。 美元在好于预期的12月工厂数据带动下上涨，在美联储会议记录显示对美国经济的看法比预期更乐观后，美元受到进一步的提振。 “今日的波动主要受美元反弹驱动，”新加坡银行的汇市策略师Sim Moh Siong说。 Sim称，美元的反弹可能是短期的，且由于全球经济复苏应会继续压制美元，美元反弹力道将逐渐减弱。 他补充称，如果周五将公布的美国非农就业数据强劲，“可能将略微提振美元。” 亚洲货币中，菲律宾披索兑美元 创下逾三周最大跌幅，一度下跌0.2%至49.930。 马币兑美元 最多跌0.3%。 泰铢和印尼卢比周四上涨，兑美元涨约0.2%。 泰国和印尼都是重要的大宗商品出口国，两国经济均受惠于近期油价上涨。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.62 112.49 -0.12 +0.04 112.67 坡元 1.3296 1.3292 -0.03 +0.58 1.3373 台币 29.595 29.600 +0.02 +0.85 29.848 韩元 1063.70 1064.50 +0.08 +0.64 1070.50 泰铢 32.24 32.30 +0.19 +1.05 32.58 菲律宾披索 49.85 49.81 -0.08 +0.16 49.93 印尼卢比 13445.00 13473.00 +0.21 +0.89 13565.00 印度卢比 63.46 63.53 +0.12 +0.65 63.87 马币 4.0150 4.0120 -0.07 +0.72 4.0440 人民币 6.5057 6.5005 -0.08 +0.02 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/于春红/张若琪 审校 于春红/王颖)