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新兴汇市：美元反弹导致多数亚币下跌，泰铢和印尼卢比上涨
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#亚洲
January 4, 2018 / 5:34 AM / a day ago

新兴汇市：美元反弹导致多数亚币下跌，泰铢和印尼卢比上涨

2 分钟阅读

    路透1月4日 - 多数新兴亚币兑美元周四下跌，之前公布的乐观美国经济数据，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月政策会议记录带动美元反弹。
    
    美元在好于预期的12月工厂数据带动下上涨，在美联储会议记录显示对美国经济的看法比预期更乐观后，美元受到进一步的提振。
    
    “今日的波动主要受美元反弹驱动，”新加坡银行的汇市策略师Sim Moh Siong说。

    Sim称，美元的反弹可能是短期的，且由于全球经济复苏应会继续压制美元，美元反弹力道将逐渐减弱。
    
    他补充称，如果周五将公布的美国非农就业数据强劲，“可能将略微提振美元。”
    
    亚洲货币中，菲律宾披索兑美元          创下逾三周最大跌幅，一度下跌0.2%至49.930。
    
    马币兑美元      最多跌0.3%。

    泰铢和印尼卢比周四上涨，兑美元涨约0.2%。

    泰国和印尼都是重要的大宗商品出口国，两国经济均受惠于近期油价上涨。

    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.62    112.49   -0.12   +0.04    112.67
    坡元                   1.3296    1.3292   -0.03   +0.58    1.3373
    台币                   29.595    29.600   +0.02   +0.85    29.848
    韩元                  1063.70   1064.50   +0.08   +0.64   1070.50
    泰铢                    32.24     32.30   +0.19   +1.05     32.58
    菲律宾披索              49.85     49.81   -0.08   +0.16     49.93
    印尼卢比             13445.00  13473.00   +0.21   +0.89  13565.00
    印度卢比                63.46     63.53   +0.12   +0.65     63.87
    马币                   4.0150    4.0120   -0.07   +0.72    4.0440
    人民币                 6.5057    6.5005   -0.08   +0.02    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/于春红/张若琪 审校 于春红/王颖)

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