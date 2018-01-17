新兴汇市：美元反弹打击多数亚币下跌；菲律宾披索跌至逾一个月最低

路透1月17日 - 多数新兴亚币周三下跌，因美元从三年低点反弹。菲律宾披索 下跌0.5%，受贸易逆差扩大的担忧拖累。 美元兑一篮子货币 涨0.2%至90.569，之前曾触及2014年12月以来最低90.113。 披索续跌至逾一个月最低，因企业周三增加美元买盘。 上周公布的数据显示，菲律宾11月贸易赤字上升至37.8亿美元的纪录高位，这可能使菲律宾15年来首次产生年度经常帐赤字。 印度卢比 跳涨逾0.25%，有报导称该国政府已经将本财年的额外借款需求削减60%。 该消息推动印度指标10年期公债收益率下跌15个基点。印度公债收益率自去年6月以来已经上涨逾100个基点，因外界担忧政府财政赤字可能超标。 泰铢日内持平，今年以来上涨2%。 泰国央行总裁周三表示，发现部分国内金融机构对泰铢的“异常投机”行为，但指出最近泰铢的强势预计 只会对出口产生有限的冲击。 马币兑美元 受油价走高带动上涨，但之后因美元反弹而回吐部分涨幅。 部分分析师表示，他们预期在德国社会民主党大会、本月稍晚欧洲央行及日本央行会议等重大事件之前， 市场将保持审慎。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.84 110.44 -0.36 +1.65 112.67 坡元 1.3244 1.3207 -0.28 +0.97 1.3373 台币 29.548 29.555 +0.02 +1.02 29.848 韩元 1068.81 1062.70 -0.57 +0.16 1070.50 泰铢 31.99 31.95 -0.13 +1.84 32.58 菲律宾披索 50.74 50.49 -0.49 -1.60 49.93 印尼卢比 13355.00 13337.00 -0.13 +1.57 13565.00 印度卢比 64.04 64.03 -0.01 -0.26 63.87 马币 3.9510 3.9540 +0.08 +2.35 4.0440 人民币 6.4390 6.4369 -0.03 +1.05 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/李春喜/张明钧; 审校 高琦/白云/许娜)