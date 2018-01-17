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January 17, 2018 / 7:01 AM / 2 days ago

新兴汇市：美元反弹打击多数亚币下跌；菲律宾披索跌至逾一个月最低

2 分钟阅读

    路透1月17日 - 多数新兴亚币周三下跌，因美元从三年低点反弹。菲律宾披索        下跌0.5%，受贸易逆差扩大的担忧拖累。
    
    美元兑一篮子货币      涨0.2%至90.569，之前曾触及2014年12月以来最低90.113。
    
    披索续跌至逾一个月最低，因企业周三增加美元买盘。

    上周公布的数据显示，菲律宾11月贸易赤字上升至37.8亿美元的纪录高位，这可能使菲律宾15年来首次产生年度经常帐赤字。
    
    印度卢比        跳涨逾0.25%，有报导称该国政府已经将本财年的额外借款需求削减60%。
    
    该消息推动印度指标10年期公债收益率下跌15个基点。印度公债收益率自去年6月以来已经上涨逾100个基点，因外界担忧政府财政赤字可能超标。

    泰铢日内持平，今年以来上涨2%。
    
    泰国央行总裁周三表示，发现部分国内金融机构对泰铢的“异常投机”行为，但指出最近泰铢的强势预计
只会对出口产生有限的冲击。            
    
    马币兑美元      受油价走高带动上涨，但之后因美元反弹而回吐部分涨幅。
    
    部分分析师表示，他们预期在德国社会民主党大会、本月稍晚欧洲央行及日本央行会议等重大事件之前，
市场将保持审慎。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.84    110.44   -0.36   +1.65    112.67
    坡元                   1.3244    1.3207   -0.28   +0.97    1.3373
    台币                   29.548    29.555   +0.02   +1.02    29.848
    韩元                  1068.81   1062.70   -0.57   +0.16   1070.50
    泰铢                    31.99     31.95   -0.13   +1.84     32.58
    菲律宾披索              50.74     50.49   -0.49   -1.60     49.93
    印尼卢比             13355.00  13337.00   -0.13   +1.57  13565.00
    印度卢比                64.04     64.03   -0.01   -0.26     63.87
    马币                   3.9510    3.9540   +0.08   +2.35    4.0440
    人民币                 6.4390    6.4369   -0.03   +1.05    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/李春喜/张明钧; 审校 高琦/白云/许娜)
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