新兴汇市：美元复苏态势下亚洲货币小幅波动，泰铢再度走坚

路透3月8日 - 亚洲货币周四的走势较为谨慎，因乐观的劳工市场数据扶助美元复苏，而该地区股市走升，因一些国家有望获得美国对进口钢铝征税计划的豁免。 美元指数 持平于89.592，前一日脱离了两周低点89.407。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.9%，得益于港股的涨势。 过去几天，对于朝鲜半岛紧张局势稳步降温的期望，帮助韩元 走坚。周四韩元兑美元微涨0.08%，而韩国股市指标股指 上涨逾1%。 台币兑美元 持平，台湾周三公布的数据显示，2月出口意外下滑。 坡元 略微走软。 印度卢比 走软0.04%，印尼卢比兑美元 跌0.07%。 人民币兑美元即期 跌0.11%，尽管中国2月出口增速创三年 新高。 中国央行将人民币汇率中间价 定在6.3239，为逾一周最强 水准。 “我们认为中国当局可能会维持人民币兑一篮子货币稳定的政策不变 ，这就使得美元兑人民币走势对整体美元走势尤为敏感，”渣打银行投资 策略师Tariq Ali称。 泰铢 连续第四个交易日上涨，兑美元涨0.09%。今年以来已 累计上涨约4.1%，2017年上涨约9.8%。一些出口商担心这种表现将损及泰 国竞争力。 亚洲 当日 今年以来 20 17年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 105.92 106.06 +0.13 +6.37 1 12.67 坡元 1.3134 1.3137 +0.02 +1.82 1 .3373 台币 29.262 29.254 -0.03 +2.00 2 9.848 韩元 1070.47 1069.10 -0.13 +0.00 10 70.50 泰铢 31.30 31.32 +0.06 +4.09 32.58 菲律宾披索 52.01 51.98 -0.06 -4.00 49.93 印尼卢比 13774.00 13762.00 -0.09 -1.52 135 65.00 印度卢比 64.93 64.88 -0.07 -1.63 63.87 马币 3.9050 3.9030 -0.05 +3.56 4 .0440 人民币 6.3300 6.3206 -0.15 +2.79 6 .5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 王洋/李春喜/刘秀红/高琦)