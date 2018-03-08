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亚洲
March 8, 2018 / 7:09 AM / a day ago

新兴汇市：美元复苏态势下亚洲货币小幅波动，泰铢再度走坚

2 分钟阅读

    路透3月8日 - 亚洲货币周四的走势较为谨慎，因乐观的劳工市场数据扶助美元复苏，而该地区股市走升，因一些国家有望获得美国对进口钢铝征税计划的豁免。
    
    美元指数      持平于89.592，前一日脱离了两周低点89.407。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.9%，得益于港股的涨势。

    过去几天，对于朝鲜半岛紧张局势稳步降温的期望，帮助韩元          走坚。周四韩元兑美元微涨0.08%，而韩国股市指标股指       上涨逾1%。
    
    台币兑美元        持平，台湾周三公布的数据显示，2月出口意外下滑。
    
    坡元        略微走软。
    
    印度卢比        走软0.04%，印尼卢比兑美元        跌0.07%。

    人民币兑美元即期          跌0.11%，尽管中国2月出口增速创三年
新高。            
    
    中国央行将人民币汇率中间价          定在6.3239，为逾一周最强
水准。
    
    “我们认为中国当局可能会维持人民币兑一篮子货币稳定的政策不变
，这就使得美元兑人民币走势对整体美元走势尤为敏感，”渣打银行投资
策略师Tariq Ali称。
    
    泰铢        连续第四个交易日上涨，兑美元涨0.09%。今年以来已
累计上涨约4.1%，2017年上涨约9.8%。一些出口商担心这种表现将损及泰
国竞争力。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   20
17年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆                   105.92    106.06   +0.13   +6.37    1
12.67
    坡元                   1.3134    1.3137   +0.02   +1.82    1
.3373
    台币                   29.262    29.254   -0.03   +2.00    2
9.848
    韩元                  1070.47   1069.10   -0.13   +0.00   10
70.50
    泰铢                    31.30     31.32   +0.06   +4.09     
32.58
    菲律宾披索              52.01     51.98   -0.06   -4.00     
49.93
    印尼卢比             13774.00  13762.00   -0.09   -1.52  135
65.00
    印度卢比                64.93     64.88   -0.07   -1.63     
63.87
    马币                   3.9050    3.9030   -0.05   +3.56    4
.0440
    人民币                 6.3300    6.3206   -0.15   +2.79    6
.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 王洋/李春喜/刘秀红/高琦)
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