新兴汇市：美元略升打压多数亚币走软，关注美联储会议

路透1月30日 - 新兴亚洲货币周二多下跌，因债券收益率上升带动美元略微回升，与此同时，市场人士静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议，以找寻美国财政政策的线索。

美国公债收益率周一升至逾三年高位，支撑了美元的收益吸引力，进而引发市场买兴自亚洲货币转向。

“我认为美元上涨基本是因为美国公债收益率激升，亚币兑美元也因此走软。”丰业银行外汇策略师高奇称。

新加坡华侨银行在一份研报中称，市场还在静待为期两日的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议以及美国总统特朗普的国情咨文演讲。

亚币中，韩元出现最大百分比跌幅，兑美元下跌约0.7%。料连续第三个交易日下滑。

韩国企划财政部长官金东兖周一表示，政府原定7月开始对外国投资者资本利得税进行调整，但现在有可能暂停。

澳新银行在一份报告中称，围绕韩国政府拟议对外国投资者资本利得税进行调整的这种不确定性，将继续令韩元承压，直至最终解决为止。

菲律宾披索亦下跌，兑美元约下跌0.4%。披索为2017年表现最差的亚币，今年以来兑美元已跌逾2%。

**人民币**

人民币兑美元逆势上涨约0.2%；人民币一直在逾两年高点附近徘徊，受到中间价不断提高的支撑。

中国人行今天下调人民币参考中间价，此前连续七个交易日调高。

“我们预估人民币进一步升值，因资本流动更趋于均衡，可望恢复资金流入，因外资对于中国内地资产需求增加，”澳新银行(ANZ)在一份报告中指出。

人民币2017年升值约6.8%。

亚洲 当日 今年以来 2017年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 108.66 108.95 +0.27 +3.69 112.67

坡元 1.3128 1.3099 -0.22 +1.87 1.3373

台币 29.239 29.150 -0.30 +2.08 29.848

韩元 1072.70 1065.60 -0.66 -0.21 1070.50

泰铢 31.44 31.41 -0.10 +3.63 32.58

菲律宾披索 51.45 51.19 -0.51 -2.95 49.93

印尼卢比 13417.00 13362.00 -0.41 +1.10 13565.00

印度卢比 63.73 63.57 -0.25 +0.22 63.87

马币 3.8940 3.8790 -0.39 +3.85 4.0440

人民币 6.3351 6.3460 +0.17 +2.71 6.5069

注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/刘秀红/张明钧; 审校 艾茂林/王洋/高琦)