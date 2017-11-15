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新兴汇市：美元走软推高多数亚币，韩元和马币领涨
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#亚洲
2017年11月15日 / 早上7点02分 / 更新于 20 小时前

新兴汇市：美元走软推高多数亚币，韩元和马币领涨

2 分钟阅读

    路透11月15日 - 多数亚洲货币兑美元周三走坚，之前欧元在强劲德国经济数据提振下走升，这打压美元。
    
    欧元升至两周半高点，德国第三季经季节调整国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%，高于路透调查预估，因旺盛的出口和投资推动德国经济扩张。            
    
    美元指数      报93.812，创10月底以来最低水准，也远远低于隔夜高点94.542。

    瑞穗银行汇市策略师Chang Wei Liang表示，欧元上涨无疑支撑亚币
，但一些亚洲央行暗示可能重新检视货币政策，也扶助了亚币。
    
    马来西亚央行上周表示，鉴于全球和国内宏观经济的力道，可能重新
检视其当前宽松货币政策。
    
    投资者也在等待周三稍晚出炉的美国消费者物价指数(CPI)数据，该
数据料显示10月CPI小幅上涨。
    
    Chang Wei Liang称，如果美国CPI涨幅低于预期，则可能影响美国联
邦储备理事会(美联储/FED)升息行动，且长期内可能影响美元。
    
    马来西亚马币      上涨近0.25%，创2016年11月以来最高位。菲律宾披索          
涨0.2%，有望录得连六日上涨，尽管9月资金汇回规模同比减少8.3%。
    
    印度卢比        涨0.2%，因油价周三跌逾1%，延续周二疲势。印度是亚洲第二大石油
进口国，仅次于中国。
    
                                        亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.06    113.44   +0.34   +3.55    117.07
    坡元                   1.3582    1.3588   +0.04   +6.69    1.4490
    台币                   30.155    30.180   +0.08   +7.04    32.279
    韩元                  1111.38   1118.10   +0.60   +8.67   1207.70
    泰铢                    33.03     33.07   +0.12   +8.39     35.80
    菲律宾披索              51.07     51.18   +0.22   -2.64     49.72
    印尼卢比             13542.00  13550.00   +0.06   -0.53  13470.00
    印度卢比                65.35     65.42   +0.11   +3.94     67.92
    马币                   4.1800    4.1925   +0.30   +7.28    4.4845
    人民币                 6.6301    6.6366   +0.10   +4.78    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/杜明霞/孙茉莉; 审校 白云/张涛/高琦)

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