新兴汇市：美元走软推高多数亚币，韩元和马币领涨

路透11月15日 - 多数亚洲货币兑美元周三走坚，之前欧元在强劲德国经济数据提振下走升，这打压美元。 欧元升至两周半高点，德国第三季经季节调整国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%，高于路透调查预估，因旺盛的出口和投资推动德国经济扩张。 美元指数 报93.812，创10月底以来最低水准，也远远低于隔夜高点94.542。 瑞穗银行汇市策略师Chang Wei Liang表示，欧元上涨无疑支撑亚币 ，但一些亚洲央行暗示可能重新检视货币政策，也扶助了亚币。 马来西亚央行上周表示，鉴于全球和国内宏观经济的力道，可能重新 检视其当前宽松货币政策。 投资者也在等待周三稍晚出炉的美国消费者物价指数(CPI)数据，该 数据料显示10月CPI小幅上涨。 Chang Wei Liang称，如果美国CPI涨幅低于预期，则可能影响美国联 邦储备理事会(美联储/FED)升息行动，且长期内可能影响美元。 马来西亚马币 上涨近0.25%，创2016年11月以来最高位。菲律宾披索 涨0.2%，有望录得连六日上涨，尽管9月资金汇回规模同比减少8.3%。 印度卢比 涨0.2%，因油价周三跌逾1%，延续周二疲势。印度是亚洲第二大石油 进口国，仅次于中国。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.06 113.44 +0.34 +3.55 117.07 坡元 1.3582 1.3588 +0.04 +6.69 1.4490 台币 30.155 30.180 +0.08 +7.04 32.279 韩元 1111.38 1118.10 +0.60 +8.67 1207.70 泰铢 33.03 33.07 +0.12 +8.39 35.80 菲律宾披索 51.07 51.18 +0.22 -2.64 49.72 印尼卢比 13542.00 13550.00 +0.06 -0.53 13470.00 印度卢比 65.35 65.42 +0.11 +3.94 67.92 马币 4.1800 4.1925 +0.30 +7.28 4.4845 人民币 6.6301 6.6366 +0.10 +4.78 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/杜明霞/孙茉莉; 审校 白云/张涛/高琦)