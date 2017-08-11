新兴汇市：美朝局势导致多数亚币下跌，韩元及菲律宾披索跌势最重

路透8月11日 - 多数新兴亚币周五因避险情绪高涨而下跌，韩元和菲律宾披索跌势最重，投资者对于美朝间的激烈口水战担忧不已。 美国总统特朗普周四提高了抨击朝鲜(北韩)及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。 “当前局势开始演变成类似于冷战时期的古巴导弹危机，近期泄露出的情报消息指称，朝鲜现在已经实现核弹头小型化，延长了导弹射程，有可能会覆盖美国目标，”ING首席亚洲经济学家Robert Carnell在一份研究报告中称。 “美国总统大打口水战，外交解决的机会在减少。” 中国官方报纸环球时报周五报导称，如果朝鲜(北韩)主动发射威胁美 国领土的导弹，并招来报复，中方将保持中立。这似乎是对朝鲜计划以导 弹打击美国太平洋领地关岛发出警告。 人民币兑美元即期 跌0.3%，可能录得近七个月来的最大单 日跌幅。 韩元兑美元 最多下跌0.5%，连续第三日走低。 随着地缘政治紧张局势升级，日圆 连续第四日上涨。 尽管当前避险情绪上升，但OCBC Research的Emmanuel Ng表示，“如 果美朝紧张关系继续升级，一旦过了触发点，日圆就可能失去避险地位。 ” 菲律宾披索 料连续第五个交易日走软，跌幅达0.6%，跌至2006年8月以来最疲弱水准。披索周 线料创2013年6月以来最大跌幅。 菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉周五表示，央行正“持续监控”汇市情况以防任何过度波动。“我们正持续监 控披索情况，以防背离经济基本面的短期过度波动，”埃斯佩尼拉向记者表示。 坡元 周五基本持稳，稍早数据显示新加坡4-6月经季节调整后国内生产总值(GDP)终值环比年率为成 长2.2%。政府上月公布的初值为增长0.4%，分析师预计终值仅会上修至0.5%。 坡元本周累计下跌0.2%，连续第二周下跌。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.20 109.20 +0.00 +7.21 117.07 坡元 1.3632 1.3632 +0.00 +6.29 1.4490 台币 30.349 30.309 -0.13 +6.36 32.279 韩元 1143.90 1142.00 -0.17 +5.58 1207.70 泰铢 33.23 33.24 +0.03 +7.73 35.80 菲律宾披索 50.95 50.80 -0.30 -2.41 49.72 印尼卢比 13367.00 13333.00 -0.25 +0.77 13470.00 印度卢比 64.17 64.08 -0.14 +5.84 67.92 马币 4.2935 4.2900 -0.08 +4.45 4.4845 人民币 6.6703 6.6485 -0.33 +4.14 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 张涛/刘秀红/张若琪/王兴亚/高琦)