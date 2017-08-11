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3 天前
新兴汇市：美朝局势导致多数亚币下跌，韩元及菲律宾披索跌势最重
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2017年8月11日 / 早上6点21分 / 3 天前

新兴汇市：美朝局势导致多数亚币下跌，韩元及菲律宾披索跌势最重

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月11日 - 多数新兴亚币周五因避险情绪高涨而下跌，韩元和菲律宾披索跌势最重，投资者对于美朝间的激烈口水战担忧不已。
    
    美国总统特朗普周四提高了抨击朝鲜(北韩)及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。            
    
    “当前局势开始演变成类似于冷战时期的古巴导弹危机，近期泄露出的情报消息指称，朝鲜现在已经实现核弹头小型化，延长了导弹射程，有可能会覆盖美国目标，”ING首席亚洲经济学家Robert Carnell在一份研究报告中称。

    “美国总统大打口水战，外交解决的机会在减少。”
    
    中国官方报纸环球时报周五报导称，如果朝鲜(北韩)主动发射威胁美
国领土的导弹，并招来报复，中方将保持中立。这似乎是对朝鲜计划以导
弹打击美国太平洋领地关岛发出警告。            
    
    人民币兑美元即期          跌0.3%，可能录得近七个月来的最大单
日跌幅。
    
    韩元兑美元          最多下跌0.5%，连续第三日走低。
    
    随着地缘政治紧张局势升级，日圆      连续第四日上涨。
    
    尽管当前避险情绪上升，但OCBC Research的Emmanuel Ng表示，“如
果美朝紧张关系继续升级，一旦过了触发点，日圆就可能失去避险地位。
”

  
    菲律宾披索          料连续第五个交易日走软，跌幅达0.6%，跌至2006年8月以来最疲弱水准。披索周
线料创2013年6月以来最大跌幅。
    
    菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉周五表示，央行正“持续监控”汇市情况以防任何过度波动。“我们正持续监
控披索情况，以防背离经济基本面的短期过度波动，”埃斯佩尼拉向记者表示。            
    
    坡元      周五基本持稳，稍早数据显示新加坡4-6月经季节调整后国内生产总值(GDP)终值环比年率为成
长2.2%。政府上月公布的初值为增长0.4%，分析师预计终值仅会上修至0.5%。            
    
    坡元本周累计下跌0.2%，连续第二周下跌。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.20    109.20   +0.00   +7.21    117.07
    坡元                   1.3632    1.3632   +0.00   +6.29    1.4490
    台币                   30.349    30.309   -0.13   +6.36    32.279
    韩元                  1143.90   1142.00   -0.17   +5.58   1207.70
    泰铢                    33.23     33.24   +0.03   +7.73     35.80
    菲律宾披索              50.95     50.80   -0.30   -2.41     49.72
    印尼卢比             13367.00  13333.00   -0.25   +0.77  13470.00
    印度卢比                64.17     64.08   -0.14   +5.84     67.92
    马币                   4.2935    4.2900   -0.08   +4.45    4.4845
    人民币                 6.6703    6.6485   -0.33   +4.14    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译/审校 张涛/刘秀红/张若琪/王兴亚/高琦)

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