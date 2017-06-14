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2017年6月14日 / 早上6点28分 / 2 个月前

新兴汇市：美联储公布会议结果前亚币持稳，关注通胀报告

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月14日 - 亚币周三持稳，投资人等待美联储会议结果，以及未来美国升息步伐的线索和该国通胀前景方面的信号。
    
    “联邦公开市场委员会(FOMC)给美元的人气蒙上疑云，因此投资人乐于在场边观望，今天没有什么大动作，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示。
    
    0541GMT，美元指数      微跌0.02%。

    路透调查显示，美联储本月料将升息，但很多预测人士对于此后会再次升息的预期，则不像之前那么确信。            
    
    分析师表示，外界愈加怀疑美国政府的税收和医疗改革方案是否能获得国会通过，加上美国经济数据疲弱，让投资者预期前景更加温和，这意味着亚币存在更大上涨空间。
    
    美国5月消费者通胀数据将于今天稍晚出炉。
    
    “CPI数据实际上可能给美元带来很大的提振。过去两个月的CPI数据比较负面，这才是真正导致市场对6月以后进一步升息的预期降温的因素，”Innes称。
    
    韩元兑美元          周三小涨0.3%，扳回上日跌幅。
    
    台币和坡元分别小幅走贬0.05%和0.03%。
    
    过去两日趋弱的人民币则小幅上涨0.06%。周三中国公布了一系列数据。            
    
    韩元经过连三个交易日下跌后，周三回升，因美国科技股先前重挫后出现反弹，减轻了
市场部分压力。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.01    110.05   +0.04   +6.42    117.07
    坡元                   1.3806    1.3807   +0.01   +4.95    1.4490
    台币                   30.233    30.227   -0.02   +6.77    32.279
    韩元                  1123.60   1128.30   +0.42   +7.48   1207.70
    泰铢                    33.88     33.92   +0.12   +5.67     35.80
    菲律宾披索              49.50     49.54   +0.07   +0.44     49.72
    印尼卢比             13283.00  13290.00   +0.05   +1.41  13470.00
    印度卢比                64.30     64.33   +0.05   +5.63     67.92
    马币                   4.2600    4.2610   +0.02   +5.27    4.4845
    人民币                 6.7963    6.7989   +0.04   +2.21    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 李春喜/王兴亚/张若琪 审校 艾茂林/白云/于春红)

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