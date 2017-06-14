新兴汇市：美联储公布会议结果前亚币持稳，关注通胀报告

路透6月14日 - 亚币周三持稳，投资人等待美联储会议结果，以及未来美国升息步伐的线索和该国通胀前景方面的信号。 “联邦公开市场委员会(FOMC)给美元的人气蒙上疑云，因此投资人乐于在场边观望，今天没有什么大动作，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示。 0541GMT，美元指数 微跌0.02%。 路透调查显示，美联储本月料将升息，但很多预测人士对于此后会再次升息的预期，则不像之前那么确信。 分析师表示，外界愈加怀疑美国政府的税收和医疗改革方案是否能获得国会通过，加上美国经济数据疲弱，让投资者预期前景更加温和，这意味着亚币存在更大上涨空间。 美国5月消费者通胀数据将于今天稍晚出炉。 “CPI数据实际上可能给美元带来很大的提振。过去两个月的CPI数据比较负面，这才是真正导致市场对6月以后进一步升息的预期降温的因素，”Innes称。 韩元兑美元 周三小涨0.3%，扳回上日跌幅。 台币和坡元分别小幅走贬0.05%和0.03%。 过去两日趋弱的人民币则小幅上涨0.06%。周三中国公布了一系列数据。 韩元经过连三个交易日下跌后，周三回升，因美国科技股先前重挫后出现反弹，减轻了 市场部分压力。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.01 110.05 +0.04 +6.42 117.07 坡元 1.3806 1.3807 +0.01 +4.95 1.4490 台币 30.233 30.227 -0.02 +6.77 32.279 韩元 1123.60 1128.30 +0.42 +7.48 1207.70 泰铢 33.88 33.92 +0.12 +5.67 35.80 菲律宾披索 49.50 49.54 +0.07 +0.44 49.72 印尼卢比 13283.00 13290.00 +0.05 +1.41 13470.00 印度卢比 64.30 64.33 +0.05 +5.63 67.92 马币 4.2600 4.2610 +0.02 +5.27 4.4845 人民币 6.7963 6.7989 +0.04 +2.21 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 李春喜/王兴亚/张若琪 审校 艾茂林/白云/于春红)