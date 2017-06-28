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2017年6月28日 / 早上6点08分 / 1 个月前

新兴汇市：股市和油价下跌拖累新兴亚币，人民币微涨

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月28日 - 多数新兴亚币周三下跌，追随亚洲股市的跌势，油价在早盘微跌，也抑制了风险偏好。
    
    亚洲股市周三下跌，在美国推迟医保改革议案表决后，美股受到重创。
    
    周二，美股标准普尔500指数      创下大约六周来最大单日跌幅，并收在5月31日以来最低水准，之前美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)将参议院版医保法案的表决推迟至7月4日国会休会后。
    
    “参议院表决推迟令市场重新担忧特朗普政府实施经济计划的能力，因医保法案表决推迟可能会令备受期待的税改延后，”瑞穗银行在客户报告中说。

    油价持平至下跌，油市表现也损及风险信心，此前有报告称美国石油库存增加，印证了外界对于已持续三年的原油供应过剩局面远未结束的担忧。

    韩元在亚币中跌幅居前，韩元/美元最多跌0.6%，触及一周低点。

    与此同时，坡元/美元微涨，可望连两个交易日升值。

    新加坡金管局周二表示将简化监管要求，容许银行业者从事或投资于非金融电商业务。

    
    **菲律宾披索**
    
    周三披索兑美元          最多下跌0.4%至50.505，为近11年来最低。
    
    菲律宾财政局周二表示，第三季度计划从本地债券市场融资至多1,950亿披索，较当前季度增加27%。    
    
    
    **人民币**
    
    人民币兑美元即期          最多涨0.3%，触及近两周高位。
    
    中国央行将人民币中间价          设在6.8053，为6月19日以来最高，较周二中间价高239点。
    
    另据一项民间调查结果显示，中国经济在第二季继续好转，企业利润和聘雇员工数量均上升。            

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.14    112.34   +0.18   +4.40    117.07
    坡元                   1.3850    1.3869   +0.14   +4.62    1.4490
    台币                   30.414    30.341   -0.24   +6.13    32.279
    韩元                  1143.00   1136.90   -0.53   +5.66   1207.70
    泰铢                    33.97     33.96   -0.04   +5.39     35.80
    菲律宾披索              50.50     50.29   -0.41   -1.54     49.72
    印尼卢比             13325.00  13325.00   +0.00   +1.09  13470.00
    印度卢比                64.51     64.53   +0.04   +5.29     67.92
    马币                   4.2970    4.2865   -0.24   +4.36    4.4845
    人民币                 6.8001    6.8145   +0.21   +2.16    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 汪红英/张若琪/王颖/于春红)

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