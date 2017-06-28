新兴汇市：股市和油价下跌拖累新兴亚币，人民币微涨

路透6月28日 - 多数新兴亚币周三下跌，追随亚洲股市的跌势，油价在早盘微跌，也抑制了风险偏好。 亚洲股市周三下跌，在美国推迟医保改革议案表决后，美股受到重创。 周二，美股标准普尔500指数 创下大约六周来最大单日跌幅，并收在5月31日以来最低水准，之前美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)将参议院版医保法案的表决推迟至7月4日国会休会后。 “参议院表决推迟令市场重新担忧特朗普政府实施经济计划的能力，因医保法案表决推迟可能会令备受期待的税改延后，”瑞穗银行在客户报告中说。 油价持平至下跌，油市表现也损及风险信心，此前有报告称美国石油库存增加，印证了外界对于已持续三年的原油供应过剩局面远未结束的担忧。 韩元在亚币中跌幅居前，韩元/美元最多跌0.6%，触及一周低点。 与此同时，坡元/美元微涨，可望连两个交易日升值。 新加坡金管局周二表示将简化监管要求，容许银行业者从事或投资于非金融电商业务。 **菲律宾披索** 周三披索兑美元 最多下跌0.4%至50.505，为近11年来最低。 菲律宾财政局周二表示，第三季度计划从本地债券市场融资至多1,950亿披索，较当前季度增加27%。 **人民币** 人民币兑美元即期 最多涨0.3%，触及近两周高位。 中国央行将人民币中间价 设在6.8053，为6月19日以来最高，较周二中间价高239点。 另据一项民间调查结果显示，中国经济在第二季继续好转，企业利润和聘雇员工数量均上升。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.14 112.34 +0.18 +4.40 117.07 坡元 1.3850 1.3869 +0.14 +4.62 1.4490 台币 30.414 30.341 -0.24 +6.13 32.279 韩元 1143.00 1136.90 -0.53 +5.66 1207.70 泰铢 33.97 33.96 -0.04 +5.39 35.80 菲律宾披索 50.50 50.29 -0.41 -1.54 49.72 印尼卢比 13325.00 13325.00 +0.00 +1.09 13470.00 印度卢比 64.51 64.53 +0.04 +5.29 67.92 马币 4.2970 4.2865 -0.24 +4.36 4.4845 人民币 6.8001 6.8145 +0.21 +2.16 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 汪红英/张若琪/王颖/于春红)