新兴汇市：菲律宾披索接近三个月低点，其他亚币限于窄幅区间波动

路透6月22日 - 菲律宾披索 周四最多下滑了0.2%，触及近三个月低点，今日稍晚该国央行将举行政策会议，外界预计将维持政策不变。 其他多数亚洲货币限于窄幅区间波动，因油价难以脱离昨晚因供应过剩和需求下滑忧虑而触及的十个月低点。 菲律宾比索有可能创出自2016年11月以来最长的连跌纪录。 外界广泛预料菲律宾央行将维持利率不变，任何动作料将等到下个月新总裁上任后才会进行。 “披索大致持稳，尽管最近几天略有走软。这应该会为央行争取一些时间好观察通胀情势，以及(上周)美联储升息的可能溢出效应，”瑞穗银行一份报告称。 “结论就是菲律宾央行料将暂时按兵不动，如果有出乎预期的鹰派表态，料将引发披索上升，”瑞穗银行指出。 伊斯兰国(IS)试图在菲律宾建立据点的疑虑，近日亦影响披索人气。 菲律宾披索为今年以来表现最差的亚洲货币之一，兑美元下跌逾1%。 **其他亚币** 对新兴亚币总体而言，近期美元走强仍令人担忧。美元指数周四持稳在一个月高位下方，因市场押注美联储今年稍后将再升息一次。 美元指数 持稳，从本周稍早所及的一个月高位97.871小幅回落。 亚币风险人气也受到油价影响。油价周三收跌逾2%，盘中震荡且曾触及10个月低位，因美国石油产量上升，中国炼油活动放缓加剧了对全球原油供应持续过剩的担忧。 “油价下滑固化低通胀预期的风险明显上升，可能会破坏美联储政策紧缩计划，”瑞穗银行报告指出。 总体而言亚币涨跌不一，但多数有小幅上涨。 韩元兑美元 涨幅居前，最高上涨0.5%，此前市场看到来自当地出口商买盘形 成一些支撑。 台币 小涨，此前台股受电子股涨势带动升至27年高点。 人民币兑美元 微跌，今天中间价设在三周新低；企业对美元的需求也压制人 民币。 “我们对人民币兑美元即期和中间价的价差保持警惕。若美元普遍走弱，(人民币)现汇 和中间价价差扩大将引发美元卖压，就像5月底时那样。”丰业银行外汇策略师高奇表示。 印度卢比兑美元 变动不大，此前印度央行公布的上次会议记录显示，央行希望 看到更多证据表明通胀持续低于央行目标，才决定是否降息。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.05 111.37 +0.29 +5.42 117.07 坡元 1.3890 1.3890 +0.00 +4.32 1.4490 台币 30.450 30.471 +0.07 +6.01 32.279 韩元 1140.69 1144.00 +0.29 +5.87 1207.70 泰铢 33.96 33.98 +0.06 +5.42 35.80 菲律宾披索 50.37 50.29 -0.15 -1.28 49.72 印尼卢比 13320.00 13317.00 -0.02 +1.13 13470.00 印度卢比 64.46 64.52 +0.09 +5.37 67.92 马币 4.2850 4.2860 +0.02 +4.66 4.4845 人民币 6.8318 6.8299 -0.03 +1.68 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 白云/蔡美珍/王颖/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚/张涛/于春红)