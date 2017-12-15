新兴汇市：谨慎情绪令多数亚币限于区间交投，选情则助印度卢比上涨

路透12月15日 - 多数新兴亚洲货币周五在窄幅区间波动，因股市疲软且缺乏新的交投诱因。但印度卢比上涨，因该国执政党料将赢得一个关键邦的选举。 印度卢比兑美元升近0.5%，出口民调显示，总理莫迪所属的印度人民党(BJP)料在其家乡古吉拉特邦赢得选举，但在实际结果出炉前，市场仍保持谨慎。 “若印度人民党在这里取得压倒性的胜利，将显示出执政联盟的实力，从而为莫迪继续推行其经济政策铺平道路。”马来亚银行在周五报告中指出。 印尼卢比 和菲律宾披索 交投持平，此前两国央行均一如预期维持利率不变。 印尼央行周四称，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其他发达经济体利率上升之际，未来的政策决定将取决于通胀和稳定的卢比汇率。 菲律宾央行淡化了经济过热的担忧。因国内需求强劲加之投资，引发菲律宾经济恐过热的担忧。 但多数亚币有望录得周线涨幅。 美元指数 周五处于守势，此前美国国会为修改税改议案而争执 不休，令市场信心受挫。 一些分析师称，美国税改如果获通过将给亚币带来支撑。 “税改对美国需求利好，从而有利于亚洲出口。所以(明年)美元兑亚 币不一定会非常强劲，”麦格理银行固定收益和货币策略主管Nizam Idri s称。 “但由于政策的迥异，美元相对主要货币而言上行空间更多一点。” 而且年底之前的获利了结也令区域货币受抑。 亚洲 当日 今年以来 20 16年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 112.24 112.38 +0.12 +4.30 1 17.07 坡元 1.3466 1.3455 -0.08 +7.60 1 .4490 台币 29.982 30.006 +0.08 +7.66 3 2.279 韩元 1088.18 1089.10 +0.08 +10.98 12 07.70 泰铢 32.56 32.50 -0.18 +9.95 35.80 菲律宾披索 50.48 50.47 -0.02 -1.51 49.72 印尼卢比 13572.00 13575.00 +0.02 -0.75 134 70.00 印度卢比 64.12 64.34 +0.34 +5.93 67.92 马币 4.0830 4.0830 +0.00 +9.83 4 .4845 人民币 6.6076 6.6095 +0.03 +5.13 6 .9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 高琦/孙茉莉/刘秀红；审校 张荻/于春红/王洋)