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新兴汇市：谨慎情绪令多数亚币限于区间交投，选情则助印度卢比上涨
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#亚洲
December 15, 2017 / 7:22 AM / a day ago

新兴汇市：谨慎情绪令多数亚币限于区间交投，选情则助印度卢比上涨

2 分钟阅读

    路透12月15日 - 多数新兴亚洲货币周五在窄幅区间波动，因股市疲软且缺乏新的交投诱因。但印度卢比上涨，因该国执政党料将赢得一个关键邦的选举。
    
    印度卢比兑美元升近0.5%，出口民调显示，总理莫迪所属的印度人民党(BJP)料在其家乡古吉拉特邦赢得选举，但在实际结果出炉前，市场仍保持谨慎。
    
    “若印度人民党在这里取得压倒性的胜利，将显示出执政联盟的实力，从而为莫迪继续推行其经济政策铺平道路。”马来亚银行在周五报告中指出。

    印尼卢比        和菲律宾披索        交投持平，此前两国央行均一如预期维持利率不变。
    
    印尼央行周四称，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其他发达经济体利率上升之际，未来的政策决定将取决于通胀和稳定的卢比汇率。
    
    菲律宾央行淡化了经济过热的担忧。因国内需求强劲加之投资，引发菲律宾经济恐过热的担忧。

    但多数亚币有望录得周线涨幅。
    
    美元指数      周五处于守势，此前美国国会为修改税改议案而争执
不休，令市场信心受挫。
    
    一些分析师称，美国税改如果获通过将给亚币带来支撑。
    
    “税改对美国需求利好，从而有利于亚洲出口。所以(明年)美元兑亚
币不一定会非常强劲，”麦格理银行固定收益和货币策略主管Nizam Idri
s称。
    
    “但由于政策的迥异，美元相对主要货币而言上行空间更多一点。”
    
    而且年底之前的获利了结也令区域货币受抑。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   20
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35.80
    菲律宾披索              50.48     50.47   -0.02   -1.51     
49.72
    印尼卢比             13572.00  13575.00   +0.02   -0.75  134
70.00
    印度卢比                64.12     64.34   +0.34   +5.93     
67.92
    马币                   4.0830    4.0830   +0.00   +9.83    4
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    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 高琦/孙茉莉/刘秀红；审校 张荻/于春红/王洋)

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