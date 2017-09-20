新兴汇市：韩元上涨，对特朗普威胁“彻底毁灭”朝鲜的言论不以为意

路透9月20日 - 韩元兑美元周三走强，对美国总统特朗普的声明不以为意，特朗普誓言若面临威胁则将“彻底毁灭”朝鲜。 其他新兴亚币大多涨跌互见，美元小涨，交易商静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果，外界预计联储将宣布削减其债券持仓的计划。 特朗普周二在联合国大会发表演讲时称，“美国有很大的力量和耐心，但如果迫不得已必须保卫自己和盟友时，我们将别无选择，只能彻底毁灭朝鲜，”并以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。 之前特朗普也有过类似言论，他曾说如果朝鲜威胁到美国安全将招致“火与怒”。 “我们相信这更多地是一种姿态，而实际上要解决这一问题，除了谈判并没有什么其他选择，”渣打银行投资策略师Tariq Ali说。 “总的来说，市场已经习惯于双方的这类口水战了，现在对朝鲜并没有太多关注，而是专注于美联储会议方面的消息，”Ali补充说。 近期因政治紧张局势而承压的韩元这一次并没有被特朗普的强硬言论所左右，兑美元最高涨了0.4%。 人民币 在上一日走软后重新站稳，台币 触及逾两周高位。 **菲律宾披索** 菲律宾披索/美元 一度升至逾一周高点，报50.80，后来削减升幅。 菲律宾央行周二称，该国截至8月底的国际收支赤字为13.9亿美元，较去年同期收窄。 “我认为近来有许多资金流入，提振了披索。”Philippine Bank of Communications 交易员Jason Manalac说。 “但美元那边似乎也进来一些企业需求，那或许是(披索)又回到50.93的原因。”他并 称。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.48 111.58 +0.09 +5.01 117.07 坡元 1.3462 1.3464 +0.01 +7.64 1.4490 台币 30.102 30.137 +0.12 +7.23 32.279 韩元 1127.99 1131.30 +0.29 +7.07 1207.70 泰铢 33.07 33.08 +0.02 +8.26 35.80 菲律宾披索 50.90 50.92 +0.03 -2.32 49.72 印尼卢比 13270.00 13275.00 +0.04 +1.51 13470.00 印度卢比 64.40 64.33 -0.11 +5.47 67.92 马币 4.1915 4.1900 -0.04 +6.99 4.4845 人民币 6.5660 6.5860 +0.30 +5.80 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 许娜/郑茵/张若琪 审校 王洋/王颖/白云)