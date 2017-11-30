新兴汇市：韩元受韩国央行鸽派立场打压跌逾1%，人民币则一枝独秀

路透11月30日 - 韩元周四跌逾1%，因韩国央行称对就业市场及其它不确定性存有疑虑，打击了韩元人气。该央行进行了逾六年来的首次升息。 韩元 结束此前两日涨势，大跌1.2%，录得6月16日以来最大日内跌幅。 “对韩元来说，这可能就是‘买传言、卖事实’事件，”星展银行外汇策略师Philip Wee在一份报告中称。 韩国央行周四升息，为逾六年来首次，但指称对就业市场及其他不确定因素存有疑虑，淡化了市场对进一步升息的预期。 但加息决定并未获得一致通过，货币政策委员会委员曹东彻(Cho Dong-chul)投票维持利率在1.25%不变，并在之后的记者会上表示，“韩国经济面临的不确定性高于以往任何时候。” “鉴于韩国央行的论调非常鸽派，我认为美元/韩元将扳回近期的部分跌幅。”澳洲联邦银行(CBA)的亚洲货币分析师Andy Ji说道，他认为韩国央行总裁李柱烈的鸽派言论将打压韩元前景。 韩元料将连涨第二个月，本月迄今累计上涨3%，今年累计涨10%，成为迄今为止表现最好的亚洲地区货币。 在一连串经济数据出炉之前，除人民币之外的其他亚币周四下滑。 美国参议院投票结果也将成为关注焦点，投票结果可能会推动税改立法，并进而支撑美元。参议院或将于周四或周五投票。 市场还将关注定于周四美国交易时段公布的实质个人支出，以及一周初请失业金人数等美国数据。 印度卢比 最多下滑0.4%，马币 跌0.2%。 泰铢 最多跌0.4%，创近一周最大单日跌幅。 人民币是亚洲新兴市场唯一上涨的货币，上扬0.3%。 泰铢和人民币料将收获七个月中第六个月上涨。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.18 111.92 -0.23 +4.36 117.07 坡元 1.3473 1.3469 -0.03 +7.55 1.4490 台币 29.990 29.990 -0.00 +7.63 32.279 韩元 1086.68 1076.80 -0.91 +11.14 1207.70 泰铢 32.62 32.51 -0.34 +9.75 35.80 印尼卢比 13518.00 13502.00 -0.12 -0.36 13470.00 印度卢比 64.42 64.31 -0.17 +5.43 67.92 马币 4.0850 4.0800 -0.12 +9.78 4.4845 人民币 6.6062 6.6200 +0.21 +5.15 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 刘秀红/高琦/王颖/王琛；审校 张涛/艾茂林/于春红)