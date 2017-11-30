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新兴汇市：韩元受韩国央行鸽派立场打压跌逾1%，人民币则一枝独秀
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2017年11月30日 / 早上6点59分 / 1 天前

新兴汇市：韩元受韩国央行鸽派立场打压跌逾1%，人民币则一枝独秀

2 分钟阅读

    路透11月30日 - 韩元周四跌逾1%，因韩国央行称对就业市场及其它不确定性存有疑虑，打击了韩元人气。该央行进行了逾六年来的首次升息。
    
    韩元          结束此前两日涨势，大跌1.2%，录得6月16日以来最大日内跌幅。
    
    “对韩元来说，这可能就是‘买传言、卖事实’事件，”星展银行外汇策略师Philip Wee在一份报告中称。

    韩国央行周四升息，为逾六年来首次，但指称对就业市场及其他不确定因素存有疑虑，淡化了市场对进一步升息的预期。            
    
    但加息决定并未获得一致通过，货币政策委员会委员曹东彻(Cho Dong-chul)投票维持利率在1.25%不变，并在之后的记者会上表示，“韩国经济面临的不确定性高于以往任何时候。”
    
    “鉴于韩国央行的论调非常鸽派，我认为美元/韩元将扳回近期的部分跌幅。”澳洲联邦银行(CBA)的亚洲货币分析师Andy Ji说道，他认为韩国央行总裁李柱烈的鸽派言论将打压韩元前景。

    韩元料将连涨第二个月，本月迄今累计上涨3%，今年累计涨10%，成为迄今为止表现最好的亚洲地区货币。
    
    在一连串经济数据出炉之前，除人民币之外的其他亚币周四下滑。
    
    美国参议院投票结果也将成为关注焦点，投票结果可能会推动税改立法，并进而支撑美元。参议院或将于周四或周五投票。
    
    市场还将关注定于周四美国交易时段公布的实质个人支出，以及一周初请失业金人数等美国数据。

    印度卢比        最多下滑0.4%，马币      跌0.2%。
    
    泰铢        最多跌0.4%，创近一周最大单日跌幅。
    
    人民币是亚洲新兴市场唯一上涨的货币，上扬0.3%。
    
    泰铢和人民币料将收获七个月中第六个月上涨。

                                     亚洲     当日  今年以来   2016年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.18    111.92   -0.23   +4.36    117.07
    坡元                   1.3473    1.3469   -0.03   +7.55    1.4490
    台币                   29.990    29.990   -0.00   +7.63    32.279
    韩元                  1086.68   1076.80   -0.91  +11.14   1207.70
    泰铢                    32.62     32.51   -0.34   +9.75     35.80    
    印尼卢比             13518.00  13502.00   -0.12   -0.36  13470.00
    印度卢比                64.42     64.31   -0.17   +5.43     67.92
    马币                   4.0850    4.0800   -0.12   +9.78    4.4845
    人民币                 6.6062    6.6200   +0.21   +5.15    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 刘秀红/高琦/王颖/王琛；审校 张涛/艾茂林/于春红)

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