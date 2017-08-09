新兴汇市：韩元料将创近八周最大跌幅，受美国与朝鲜紧张局势打击

路透8月9日 - 新兴亚币周三大多下跌，韩元势将创近八周最大跌幅，因朝鲜(北韩)警告称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。 0556GMT，韩元兑美元 下跌0.6%至1,134.8韩元。 在朝鲜声称考虑打击关岛的数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。 “我们曾经有过这样的经验，还没开打之前，都只是媒体报导而已，但过去市场这类波动往往会消退。我认为未来24小时我们必须非常关注流动性和进一步的事况风险，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示。 “中国基本上从头到尾支持着朝鲜经济。将会有来自美国、以及那些认为事态有点发展过头的所有发达国家领导人的国际压力。我认为会向中国施压以要求对朝鲜做出严重的经济制裁，直到朝鲜放弃升高军事对峙为止。” 地缘政治局势紧张之际，美元兑日圆 下跌，日圆升至约八周以来高位。 印度卢比兑美元 及印尼卢比兑美元 分别下跌0.3%及0.1%。 在此同时，人民币兑美元 上涨0.2%至2016年10月以来最高，且料连续第三日上涨。 中国7月通胀基本符合市场预期，继续呈现总体持稳态势。 新加坡市场今日因假期休市。 菲律宾披索 追随整体市场下行态势，一度下跌0.5%，为连续第三个交易日下 滑，料录得近八周以来最大跌幅。 国际货币基金组织(IMF)周二称，菲律宾经济今年可能增长6.6%，增幅低于该组织2月时 预计的6.8%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.94 110.30 +0.33 +6.49 117.07 台币 30.218 30.201 -0.06 +6.82 32.279 韩元 1134.40 1125.10 -0.82 +6.46 1207.70 泰铢 33.25 33.26 +0.02 +7.67 35.80 菲律宾披索 50.57 50.44 -0.25 -1.67 49.72 印尼卢比 13327.00 13312.00 -0.11 +1.07 13470.00 印度卢比 63.74 63.63 -0.17 +6.56 67.92 马币 4.2860 4.2840 -0.05 +4.63 4.4845 人民币 6.6855 6.7080 +0.34 +3.91 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/张明钧/刘秀红；审校 于春红/汪红英)