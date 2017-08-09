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新兴汇市：韩元料将创近八周最大跌幅，受美国与朝鲜紧张局势打击
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2017年8月9日 / 早上6点17分 / 5 天内

新兴汇市：韩元料将创近八周最大跌幅，受美国与朝鲜紧张局势打击

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月9日 - 新兴亚币周三大多下跌，韩元势将创近八周最大跌幅，因朝鲜(北韩)警告称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。            
    
    0556GMT，韩元兑美元      下跌0.6%至1,134.8韩元。
    
    在朝鲜声称考虑打击关岛的数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。            

    “我们曾经有过这样的经验，还没开打之前，都只是媒体报导而已，但过去市场这类波动往往会消退。我认为未来24小时我们必须非常关注流动性和进一步的事况风险，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示。
    
    “中国基本上从头到尾支持着朝鲜经济。将会有来自美国、以及那些认为事态有点发展过头的所有发达国家领导人的国际压力。我认为会向中国施压以要求对朝鲜做出严重的经济制裁，直到朝鲜放弃升高军事对峙为止。”
    
    地缘政治局势紧张之际，美元兑日圆      下跌，日圆升至约八周以来高位。
    
    印度卢比兑美元        及印尼卢比兑美元      分别下跌0.3%及0.1%。
    
    在此同时，人民币兑美元          上涨0.2%至2016年10月以来最高，且料连续第三日上涨。

    中国7月通胀基本符合市场预期，继续呈现总体持稳态势。            
    
    新加坡市场今日因假期休市。
    
    菲律宾披索          追随整体市场下行态势，一度下跌0.5%，为连续第三个交易日下
滑，料录得近八周以来最大跌幅。
    
    国际货币基金组织(IMF)周二称，菲律宾经济今年可能增长6.6%，增幅低于该组织2月时
预计的6.8%。            
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.94    110.30   +0.33   +6.49    117.07
    台币                   30.218    30.201   -0.06   +6.82    32.279
    韩元                  1134.40   1125.10   -0.82   +6.46   1207.70
    泰铢                    33.25     33.26   +0.02   +7.67     35.80
    菲律宾披索              50.57     50.44   -0.25   -1.67     49.72
    印尼卢比             13327.00  13312.00   -0.11   +1.07  13470.00
    印度卢比                63.74     63.63   -0.17   +6.56     67.92
    马币                   4.2860    4.2840   -0.05   +4.63    4.4845
    人民币                 6.6855    6.7080   +0.34   +3.91    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/张明钧/刘秀红；审校 于春红/汪红英)

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