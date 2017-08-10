新兴汇市：韩元跌至四周低位，朝鲜紧张局势持续发酵

路透8月10日 - 韩国韩元周四再度明显走贬，且亚洲新兴货币几乎全部走软，因朝鲜(北韩)与美国之间的紧张情势持续发酵。 对于美国总统警告朝鲜若威胁美国则将面临“火与怒”，朝鲜周四不以为意，称之为“一堆废话”，并简要介绍了对美国在太平洋领地关岛进行导弹打击的计划细节。 瑞穗银行一篇报告称，在朝鲜发出攻击关岛的声明后，目前的紧张情势“没有减缓迹象”，并称“我们认为短期内韩国资产可能持续承压。” 韩元/美元 跌幅达0.8%，降至7月12日以来低位。韩元周三下跌0.9%。 台币 周四跌0.3%，可能创逾三周来表现最差的一天。 日圆 继周三上涨0.2%后，仅微幅上升，因避险需求逐渐减少。 美元指数 仍持稳。 印尼卢比 下跌约0.1%至逾四周最低。该国周二公布的第二季国内生产总值(GDP)增长数据令人失望，政府周三又公布6月零售销售增幅不及上年同期增幅的一半。 菲律宾披索兑美元 下跌0.3%至逾两周最低。披索过去三日均下跌。 菲律宾6月贸易逆差较前月收窄，进口同比下降2.5%。 菲律宾央行周四稍晚将公布货币政策决定，路透调查显示，该央行料将维持利率不变。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.00 110.06 +0.05 +6.43 117.07 坡元 1.3648 1.3634 -0.10 +6.17 1.4490 台币 30.298 30.218 -0.26 +6.54 32.279 韩元 1142.20 1135.20 -0.61 +5.73 1207.70 泰铢 33.25 33.24 -0.03 +7.67 35.80 菲律宾披索 50.62 50.58 -0.09 -1.78 49.72 印尼卢比 13343.00 13332.00 -0.08 +0.95 13470.00 印度卢比 63.95 63.83 -0.19 +6.21 67.92 马币 4.2910 4.2870 -0.09 +4.51 4.4845 人民币 6.6659 6.6745 +0.13 +4.21 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/张若琪/汪红英；审校 王颖/张涛/艾茂林)