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新兴汇市：韩元跌至四周低位，朝鲜紧张局势持续发酵
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2017年8月10日 / 早上6点09分 / 4 天前

新兴汇市：韩元跌至四周低位，朝鲜紧张局势持续发酵

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月10日 - 韩国韩元周四再度明显走贬，且亚洲新兴货币几乎全部走软，因朝鲜(北韩)与美国之间的紧张情势持续发酵。
    
    对于美国总统警告朝鲜若威胁美国则将面临“火与怒”，朝鲜周四不以为意，称之为“一堆废话”，并简要介绍了对美国在太平洋领地关岛进行导弹打击的计划细节。            
    
    瑞穗银行一篇报告称，在朝鲜发出攻击关岛的声明后，目前的紧张情势“没有减缓迹象”，并称“我们认为短期内韩国资产可能持续承压。”

    韩元/美元          跌幅达0.8%，降至7月12日以来低位。韩元周三下跌0.9%。
    
    台币        周四跌0.3%，可能创逾三周来表现最差的一天。
    
    日圆      继周三上涨0.2%后，仅微幅上升，因避险需求逐渐减少。
    
    美元指数      仍持稳。

    印尼卢比      下跌约0.1%至逾四周最低。该国周二公布的第二季国内生产总值(GDP)增长数据令人失望，政府周三又公布6月零售销售增幅不及上年同期增幅的一半。
    
    菲律宾披索兑美元          下跌0.3%至逾两周最低。披索过去三日均下跌。
    
    菲律宾6月贸易逆差较前月收窄，进口同比下降2.5%。
    
    菲律宾央行周四稍晚将公布货币政策决定，路透调查显示，该央行料将维持利率不变。

                                     亚洲     当日  今年以来   2016年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.00    110.06   +0.05   +6.43    117.07
    坡元                   1.3648    1.3634   -0.10   +6.17    1.4490
    台币                   30.298    30.218   -0.26   +6.54    32.279
    韩元                  1142.20   1135.20   -0.61   +5.73   1207.70
    泰铢                    33.25     33.24   -0.03   +7.67     35.80
    菲律宾披索              50.62     50.58   -0.09   -1.78     49.72
    印尼卢比             13343.00  13332.00   -0.08   +0.95  13470.00
    印度卢比                63.95     63.83   -0.19   +6.21     67.92
    马币                   4.2910    4.2870   -0.09   +4.51    4.4845
    人民币                 6.6659    6.6745   +0.13   +4.21    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 蔡美珍/张若琪/汪红英；审校 王颖/张涛/艾茂林)

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