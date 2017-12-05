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新兴汇市：韩元马币领涨亚币，因美元涨势暂停
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2017年12月5日 / 早上7点21分 / 1 天前

新兴汇市：韩元马币领涨亚币，因美元涨势暂停

2 分钟阅读

    路透12月5日 - 亚洲货币周二持坚，美元上周得益于税改正面消息的涨势目前止步。
    
    0647GMT，美元指数      下跌约0.04%至93.147，周一上涨约0.3%。
    
    “多数亚币已经在周一下滑，因预期特朗普政府将通过税改计划。现在经典的卖方综合征已发作...这导致美元回吐部分涨幅，”Asiasec Equities Inc驻马尼拉分析师Manny Cruz称。

    新兴亚币普遍上涨，多数货币兑美元走坚。
    
    菲律宾披索          涨约0.13%，因该国11月通胀率与预估的3.3%相符。
    
    印度卢比        持平，周三将迎来印度央行货币政策会议。
    
    与此同时，印尼卢比        和坡元      分别升0.06%和0.04%。
    
    韩元兑美元          涨0.27%，在亚洲货币中涨幅居前。周二公布的数据显示，韩国11月外汇储备小升至3,872.5亿美元。
    
    一家当地银行的外汇交易员称，韩元之所以走强，是因为出口商将美元多仓转回成韩元。他并预计这种趋势将在本周继续下去。
    
    韩元是今年迄今兑美元表现最好的新兴亚币，涨幅为11.23%。

    马币/美元      涨0.15%，触及2016年9月来高位，接近重要心理关口4马币的水准。。
    
    马来西亚定于周三公布贸易数据，路透调查显示受访分析师预期10月贸易顺差将跳涨至104亿马币，9月为
顺差为86亿。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.63    112.40   -0.20   +3.94    117.07
    坡元                   1.3463    1.3472   +0.07   +7.63    1.4490
    台币                   29.988    30.036   +0.16   +7.64    32.279
    韩元                  1085.29   1088.70   +0.31  +11.28   1207.70
    菲律宾披索              50.56     50.67   +0.22   -1.65     49.72
    印尼卢比             13518.00  13525.00   +0.05   -0.36  13470.00
    印度卢比                64.36     64.37   +0.02   +5.54     67.92
    马币                   4.0570    4.0600   +0.07  +10.54    4.4845
    人民币                 6.6124    6.6166   +0.06   +5.06    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 刘秀红/艾茂林/孙茉莉; 审校 高琦/李春喜/蔡美珍)

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