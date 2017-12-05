新兴汇市：韩元马币领涨亚币，因美元涨势暂停

路透12月5日 - 亚洲货币周二持坚，美元上周得益于税改正面消息的涨势目前止步。 0647GMT，美元指数 下跌约0.04%至93.147，周一上涨约0.3%。 “多数亚币已经在周一下滑，因预期特朗普政府将通过税改计划。现在经典的卖方综合征已发作...这导致美元回吐部分涨幅，”Asiasec Equities Inc驻马尼拉分析师Manny Cruz称。 新兴亚币普遍上涨，多数货币兑美元走坚。 菲律宾披索 涨约0.13%，因该国11月通胀率与预估的3.3%相符。 印度卢比 持平，周三将迎来印度央行货币政策会议。 与此同时，印尼卢比 和坡元 分别升0.06%和0.04%。 韩元兑美元 涨0.27%，在亚洲货币中涨幅居前。周二公布的数据显示，韩国11月外汇储备小升至3,872.5亿美元。 一家当地银行的外汇交易员称，韩元之所以走强，是因为出口商将美元多仓转回成韩元。他并预计这种趋势将在本周继续下去。 韩元是今年迄今兑美元表现最好的新兴亚币，涨幅为11.23%。 马币/美元 涨0.15%，触及2016年9月来高位，接近重要心理关口4马币的水准。。 马来西亚定于周三公布贸易数据，路透调查显示受访分析师预期10月贸易顺差将跳涨至104亿马币，9月为 顺差为86亿。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.63 112.40 -0.20 +3.94 117.07 坡元 1.3463 1.3472 +0.07 +7.63 1.4490 台币 29.988 30.036 +0.16 +7.64 32.279 韩元 1085.29 1088.70 +0.31 +11.28 1207.70 菲律宾披索 50.56 50.67 +0.22 -1.65 49.72 印尼卢比 13518.00 13525.00 +0.05 -0.36 13470.00 印度卢比 64.36 64.37 +0.02 +5.54 67.92 马币 4.0570 4.0600 +0.07 +10.54 4.4845 人民币 6.6124 6.6166 +0.06 +5.06 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 刘秀红/艾茂林/孙茉莉; 审校 高琦/李春喜/蔡美珍)