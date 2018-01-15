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#亚洲
January 15, 2018 / 6:22 AM / a day ago

新兴汇市：风险偏好升温扶助亚币上涨，人民币兑美元创逾两年最强

2 分钟阅读

    路透1月15日 - 亚币周一持坚，因美元大跌至三年低位。人民币涨势领先，因德国央行决定在外汇储备中纳入人民币。
    
    交易商称，全球风险偏好走强以及大宗商品价格上涨推动区域人气上涨。
    
    美元指数      稍早跌0.2%至90.857，为2015年1月以来最低。

    人民币兑美元          跳涨至两年多高位，此前德国央行委员会的一名委员称，该央行已决定将人民币纳入其外汇储备。            
    
    此外部分人士乐观预计，周四出炉的数据料将显示，中国12月当季国内生产总值(GDP)增长至少6.7%。
    
    OANDA旗下亚太交易主管Stephen Innes称，周一人民币表现坚挺给亚币带来提振。

    马币(林吉特)兑美元      日内上涨逾0.25%，受油价升势支撑。
    
    泰铢兑美元        亦上扬，受外资流入亚洲之助。
    
    泰铢兑美元今年以来上涨超过2%，为亚洲涨幅第二大货币。
    
    三菱东京日联银行一篇报告称，约23亿美元外资涌入泰国债市，为泰铢贡献多数升幅。
    
    “这类资金流入显示日本以外的亚洲资产仍具吸引力，尽管面临欧洲央行缩减量化宽松、美联储升息、及日本央行的‘隐形缩减’，”报告称。

    0525 GMT，印尼卢比兑美元        涨0.19%。
    
    外资上周在印尼股市买入1.113亿美元股票，9.883亿美元债券。
    
    分析师称，外国资金流增加，是因投资者发现印尼卢比有利差交易的机会。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.78    111.03   +0.23   +1.71    112.67
    坡元                   1.3218    1.3251   +0.25   +1.17    1.3373
    台币                   29.525    29.600   +0.25   +1.09    29.848
    韩元                  1061.80   1064.80   +0.28   +0.82   1070.50
    泰铢                    31.91     31.96   +0.16   +2.10     32.58
    菲律宾披索              50.32     50.40   +0.17   -0.77     49.93
    印尼卢比             13326.00  13350.00   +0.18   +1.79  13565.00
    印度卢比                63.40     63.63   +0.36   +0.74     63.87
    马币                   3.9550    3.9700   +0.38   +2.25    4.0440
    人民币                 6.4240    6.4665   +0.66   +1.29    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 刘秀红/许娜/蔡美珍/张若琪 审校 王洋/张明钧/王兴亚)

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