新兴汇市：风险偏好升温扶助亚币上涨，人民币兑美元创逾两年最强

路透1月15日 - 亚币周一持坚，因美元大跌至三年低位。人民币涨势领先，因德国央行决定在外汇储备中纳入人民币。 交易商称，全球风险偏好走强以及大宗商品价格上涨推动区域人气上涨。 美元指数 稍早跌0.2%至90.857，为2015年1月以来最低。 人民币兑美元 跳涨至两年多高位，此前德国央行委员会的一名委员称，该央行已决定将人民币纳入其外汇储备。 此外部分人士乐观预计，周四出炉的数据料将显示，中国12月当季国内生产总值(GDP)增长至少6.7%。 OANDA旗下亚太交易主管Stephen Innes称，周一人民币表现坚挺给亚币带来提振。 马币(林吉特)兑美元 日内上涨逾0.25%，受油价升势支撑。 泰铢兑美元 亦上扬，受外资流入亚洲之助。 泰铢兑美元今年以来上涨超过2%，为亚洲涨幅第二大货币。 三菱东京日联银行一篇报告称，约23亿美元外资涌入泰国债市，为泰铢贡献多数升幅。 “这类资金流入显示日本以外的亚洲资产仍具吸引力，尽管面临欧洲央行缩减量化宽松、美联储升息、及日本央行的‘隐形缩减’，”报告称。 0525 GMT，印尼卢比兑美元 涨0.19%。 外资上周在印尼股市买入1.113亿美元股票，9.883亿美元债券。 分析师称，外国资金流增加，是因投资者发现印尼卢比有利差交易的机会。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.78 111.03 +0.23 +1.71 112.67 坡元 1.3218 1.3251 +0.25 +1.17 1.3373 台币 29.525 29.600 +0.25 +1.09 29.848 韩元 1061.80 1064.80 +0.28 +0.82 1070.50 泰铢 31.91 31.96 +0.16 +2.10 32.58 菲律宾披索 50.32 50.40 +0.17 -0.77 49.93 印尼卢比 13326.00 13350.00 +0.18 +1.79 13565.00 印度卢比 63.40 63.63 +0.36 +0.74 63.87 马币 3.9550 3.9700 +0.38 +2.25 4.0440 人民币 6.4240 6.4665 +0.66 +1.29 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 刘秀红/许娜/蔡美珍/张若琪 审校 王洋/张明钧/王兴亚)