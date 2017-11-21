新兴汇市：马币涨至逾一年新高，韩元亦上涨

路透11月21日 - 马币(林吉特)和韩国韩元周二小幅上涨，受有关货币政策趋紧的预期提振，因近期经济增长强劲，而多数亚币横盘波动。

投资者风险偏好总体低迷，欧元因德国陷入政治僵局而承压。欧元兑美元继上日下挫后有小幅上涨。德国亲商的自由民主党退出谈判导致该国执政联盟谈判破裂，使得欧元受到打压。

美元指数下滑，但仍接近一周高位。

路透调查访问的分析师中，大多数预计美国共和党今年料不会推动税改在国会通过。分析师还对税改能否给经济带来明显提振持怀疑态度。

美国市场周四将逢感恩节假期休市。

安本资产管理驻新加坡宏观研究分析师Lee Jin Yang表示：“亚洲货币相对未受到美国情势的影响，这对亚币产生支撑。”

韩元、马币(林吉特)和台币领涨亚币。

马币和印度卢比均上涨逾0.12%。马来西亚经济增长数据表现乐观和穆迪上调印度评级，维持了相关货币的强劲人气。马币周二触及逾一年新高。

泰铢领跌亚币，下跌0.2%，上日乐观的经济增长数据推动泰铢领涨。

瑞穗银行交易员Nath Wongasaroj将泰铢下跌归因于“月末前针对企业需求的空头回补”。

**韩元及台币**

韩元上涨0.3%，最近六个交易日中有五日上涨。

“韩元近期涨势可以归因于韩国央行11月升息机率上升、朝鲜半岛地缘政治紧张情势缓和、以及美国公债收益率曲线趋平等因素，”丰业银行(新兴亚洲)外汇策略师高奇在一份报告中称。

市场共识是，韩国央行11月30日将进行逾六年来首度升息，此前第三季经济达到七年来最快增速。

台币兑美元上涨0.2%，创下两个月来最高。

亚洲 当日 今年以来 2016年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 112.49 112.62 +0.12 +4.07 117.07

坡元 1.3562 1.3566 +0.03 +6.84 1.4490

台币 30.054 30.102 +0.16 +7.40 32.279

韩元 1094.85 1100.60 +0.53 +10.31 1207.70

泰铢 32.81 32.75 -0.17 +9.11 35.80

菲律宾披索 50.75 50.79 +0.08 -2.03 49.72

印尼卢比 13535.00 13533.00 -0.01 -0.48 13470.00

印度卢比 65.04 65.11 +0.12 +4.44 67.92

马币 4.1440 4.1480 +0.10 +8.22 4.4845

人民币 6.6352 6.6300 -0.08 +4.69 6.9467

注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/杜明霞/王灿/张明钧; 审校 于春红/蔡美珍/汪红英)