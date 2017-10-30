新加坡政经：金管局公布提升亚洲金融中心地位的计画

路透新加坡10月30日 - 新加坡公布了一份强化其亚洲金融中心地位的蓝图，目标是让该产业每年以超过4%的速度增长，并创造数以千计的就业岗位。

“由于科技改变了金融服务的生产、交付及消费方式，因此新加坡金融行业转型至为重要，藉以维持影响力及竞争力，”新加坡金融管理局周一在一份声明中表示。

金管局指出，新加坡争取成为全球领先的财富管理中心，以及成为亚洲的资金管理中心。新加坡也打算成为亚洲时段的外汇价格发现及流动性中心。

“新加坡目前是全球第三大外汇中心。随着亚洲料将吸引更大比例的全球投资资金流，金管局将鼓励重要的汇市参与者把他们的撮合及定价引擎设在这里，好让市场人士在执行外汇交易时受惠于更高的流动性及更高的效率，”金管局表示。

金管局表示，正在与金融产业努力把新加坡打造成为筹资与企业融资以及基础设施融资的亚洲中心。

金管局亦寻求把新加坡发展成领先的亚洲固定收益中心，以及亚洲保险与风险转移的全球据点。

金管局表示，这份路线图的重点是鼓励业者采用技术来提高效率。

金管局表示为此目的将采取多种措施，比如与金融机构合作，为电子支付等服务创建公共设施；在研发方面投资，开发诸如面向银行间支付及贸易融资的分布式分类账技术(Distributed Ledger Technology)等解决方案。

金管局亦将扩展与其他金融科技中心之间的跨境合作协议，帮助新加坡成为外国金融科技初创企业的基地，并将利用技术简化金融机构的监管合规。

金管局表示，这项产业转型计划的目标是，金融业实际增加值每年增长4.3%，每年在金融服务领域创造3,000个就业岗位，以及在金融科技领域净增1,000个岗位。(完) (编译 张明钧/张涛；审校 王洋/刘秀红)