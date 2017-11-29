新西兰经济：央行将适度放松房屋贷款限制，因楼市降温

路透惠灵顿11月29日 - 新西兰央行周三表示，将放松对房屋贷款的限制，因最近楼市降温，新的政府政策可能进一步打压楼市。

新西兰央行在半年度金融稳定报告中表示，将从2018年1月1日起，对 贷款价值比(LVR)采取“适度放松”措施。

过去10年新西兰房价上涨逾50%，奥克兰房价接近翻番，不过由于经济放缓以及房屋贷款限制影响需求，最近新西兰楼市有所降温。

新西兰禁止外资购买成屋的规定将于2018年初生效，此举料进一步打压房屋需求，在这种情况下新西兰央行采取上述举措。

“在过去六个月，楼市的压力持续缓和，因2016年10月对LVR(贷款与房价比)的限制收紧，”新西兰央行总裁斯宾塞(Grant Spencer)表示。

“政府宣布的楼市政策预计也将发挥抑制楼市的效果。”

做为调整的一部份，新西兰央行将允许银行给予LVR超过80%的自住型房主的贷款占银行新增贷款总额的比重，由现行的10%增加至最高15%。

此外，银行可将最多5%的新增贷款，发放给LVR超过65%的投资客，现行的LVR规定为60%。

受此消息影响，新西兰元兑美元短暂跳升后很快回落。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 戴素萍/徐文焰)