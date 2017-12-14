新西兰经济：政府拟增加支出，预计2017/18年度预算盈余略低于之前预测

* 工党领导的政府拟增加社会支出，作废了前政府的减税提议

* 政府预估2017/18年度预算盈余为25.4亿新西兰元

* 政府预估2017/18年度GDP增长3.3%

路透惠灵顿12月14日 - 新西兰由工党领导的新政府周四表示将加大针对家庭的支出，承诺增加住房供应，同时还作废了前政府的减税提议，并预计明年的预算盈余将略微低于之前的预测。

这是工党自10月掌权以来，发布的首个一年两次的经济财政报告。工党的掌权，结束了中右翼国家党长达九年的统治。

工党在竞选时将住房和就业作为其政治议程的核心，把目标对准火热的楼市，宣扬称要让经济为民众服务。楼市发展火热，导致许多首次购房者无法进场。

财政部长罗伯逊发布了半年度预算更新报告，并表示受向住房及社会服务领域投入资金影响，政府预计2018年的预算盈余将略微低于预测。

政府预计截至6月一年的盈余为25.4亿新西兰元，财政部在大选前的8月经济财政报告中的预测为28.6亿新西兰元。

新西兰计划未来四年资本支出预算达到329亿新西兰元，高于8月份计划中的262亿新西兰元。

罗伯逊称，政府将增加对有子女家庭的社会支出、改善住房供应、恢复政府对国家养老基金的出资。

“这是一个不满足于现状的政府，政府认为我们需要打破常规，发展可持续、包容的经济，”罗伯逊在议会演讲时称。

**经济转型期**

财政部将截至2018年6月的年度及次年经济增长预期分别下调至3.3%和3.4%，8月份时的预期均为3.5%。

较长期来看，财政部预计，随着更多资金进入经济，政府支出将提振经济增长，预计2020和2021年GDP增长率高于8月份的预期。

“我们处于经济转型期，我们希望改变人口增长和房产投机驱动的经济模式，”罗伯逊表示。(完) (编译 侯雪苹/王灿；审校 艾茂林/白云)